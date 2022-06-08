طريقة عمل البسبوسة بالزبادي بخطوات سهلة.. «مش هتاخد دقايق»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البسبوسة من أطباق الحلوى التي تلقى إقبالا كبيرا من قبل الكثير من الأشخاص، إذ يسهل تحضيرها في المنزل بمختلف الوصفات، والتي يأتي من بينها طريقة عمل البسبوسة بالزبادي، التي يمكن تحضيرها في دقائق.

وفي هذا السياق، نقدم خلال السطور التالية طريقة عمل البسبوسة بالزبادي، حسب ما قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

• المقادير:

كوب من الدقيق

2 كوب من السميد

نصف كوب من السمنة

كوب من الزبادي

نصف كوب من سكر الشربات

• ولتزيين الوجه:

فول سوداني

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

خطوات عمل البسبوسة بالزبادي

- ابدأي خطوات طريقة عمل البسبوسة بالزبادي، بخلط السميد مع كل من السمنة والزبادي والدقيق والسكر والبيكنج باودر.

- ضعي الخليط داخل صينية مدهونة جيدا بالسمنة، ورصي على الوجه الفول السوداني.

- ضعي البسبوسة داخل الفرن حتى تنضج تماما، واسقيها بالشربات والسمنة.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي والقشطة

• المقادير:

سمنة

سميد

جوز هند

قشطة

بيكينج باودر

بيكنج صودا

لبن زبادي

خطوات عمل البسبوسة بالزبادي والقشطة

يوضع كل من السمنة والسميد مع جوز الهند والزبادي والسكر واللبن الزبادي والقشطة والبيكنج باودر والبيكنج صودا.

تمزج كل المكونات جيدا.

ضعي مزيج البسبوسة داخل صينية في الفرن مدهونة بالزيت.

تُدخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، واتركي البسبوسة حتى تنضج.

اتركي البسبوسة جانبا حتى تبرد.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي وجوز الهند

كوب مبشور من جوز الهند

نصف كوب زبدة مذوبة

ثلث كوب من السكر

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

كوب من لبن الزبادي

لوز حسب الرغبة

خطوات عمل البسبوسة بالزبادي وجوز الهند

- ضعي السكر مع السميد وجوز الهند والزبدة والبيكنج باودر.

- امزجي المكونات جيدا.

- ضعي لبن الزبادي على الخليط بالتدريج مع الاستمرار في التقليب.

- ضعي الخليط في صينية الفرن وتكن مدهونة بالزيت، ورشي عليها اللوز.

- اتركي البسبوسة داخل الفرن لمدة 40 دقيقة حتى تمام النضج.

- اتركيها حتى تبرد وقدميها.