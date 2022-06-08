الامارات | "جنون شخصين".. الكشف عن تحضيرات لجزء ثان من "الجوكر" لخواكين فينكس

شكرا لقرائتكم خبر عن "جنون شخصين".. الكشف عن تحضيرات لجزء ثان من "الجوكر" لخواكين فينكس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المخرج تود فيليبس عن جزء ثان من فيلم Joker، الذي لعب بطولته في الجزء الأول النجم العالمي خواكين فينكس 2019، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

ونشر فيليبس صورا على Instagram بما في ذلك غلاف نص أحمر كتب عليه باللغة الفرنسية "Joker: Folie à Deux" بالإضافة إلى لقطة للممثل الحائز على جائزة الأوسكار النجم خواكين فينيكس وهو يدخن أثناء قراءة السيناريو، وبحسب الصورة كتب السيناريو الجديد للفيلم، تود فيليبس وسكوت سيلفر.

وبينما لم يكشف فيليبس عن أي تفاصيل إضافية إلا أن الترجمة الفرنسية لاسم الفيلم هي "جنون شخصين" ويمكن أن تعني وهماً مشتركا بين شخصين بحسب النقاد. وتحدثت بعض المصادر الإعلامية عن وجود شريك آخر لـ"جوكر".

وطرحت إمكانية تقديم جزء ثان من "Joker 2" منذ حوالي عام ولم يتم تأكيد العمل على نص للفيلم من قبل شركة Warner Bros، في ذلك الحين.

وفاز النجم العالمي خواكين فينيكس، البالغ من العمر 47 عاما، بجائزة الأوسكار لعام 2020 لأفضل ممثل عن دوره بصفته الشرير المهووس في فيلم "الدراما الحضرية المظلمة بشكل خطير" ونال استحسان النقاد حول مهرج الثرثرة - a k a Arthur Fleck – والذي أثارت مآثره الإجرامية الذعر في جميع أنحاء مدينة جوثام في العمل، وقام ببطولة الفيلم روبرت دي نيرو وزازي بيتز وفرانسيس كونروي وبريت كولين وشيا ويغام ودوغلاس هودج وغيرهم.

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