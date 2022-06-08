وصفة لتفتيح البشرة الدهنية وإزالة الحبوب.. «نقي بشرتك بمكونات طبيعية»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

البشرة الدهنية من أكثر الأنواع التي تعاني جدا في فصل الصيف، إذ إفراز الزيوت واسمرار تدريجي في لون البشرة، بالإضافة إلى الحبوب والرؤوس السوداء، لذلك تبحث النساء عن وصفات تفتيح البشرة الدهنية وإزالة الحبوب في هذه الأجواء الصيفية الحارة، لذلك يقدم «هن» في السطور التالية وصفات لتفتيح البشرة الدهنية وإزالة الحبوب وفقا لموقع be beautiful.

وصفة الشوفان والعسل

ابدأي بطحن دقيق الشوفان في الخلاط لتشكيل مسحوق ونقله إلى وعاء.

بعد ذلك، ضيفي ملعقتين صغيرتين من العسل العضوي «عسل النحل» واخلطي كلا المكونين لتشكيل عجينة.

ضعي هذا الخليط على وجهك ورقبتك، واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء البارد.

فوائد وصفة الشوفان والعسل لتفتيح البشره الدهنية وإزالة الحبوب

يدخل دقيق الشوفان ضمن الوصفات الهامة في تفتيح البشرة الدهنية وإزالة الحبوب، فهو أحد أفضل المكونات الطبيعية التي يمكنك إضافتها إلى قناع الوجه المصنوع من DIY للبشرة الدهنية، هذا لأنه يحتوي على خصائص امتصاص الدهون التي تساعد على منع الدهون الزائدة، والتي تحافظ تلقائيًا على مسامك، مما يؤدي إلى تقليل ظهور حب الشباب، بالإضافة إلى ذلك هناك خصائص مرطبة طبيعية لدقيق الشوفان والعسل، إلى جانب مضادات الأكسدة وخصائصهما المضادة للالتهابات، لا تحافظ على جفاف الجلد فحسب، بل تساعد أيضًا في التخلص من السموم.

وصفة زيت شجرة الشاي وطين البنتونيت وماء الورد

في وعاء، خذي ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من طين البنتونيت وضيفي حوالي ملعقتين كبيرتين من ماء الورد النقي، ثم اخلطيهم معًا حتى يتشكل قوام يشبه العجينة.

بعد ذلك، ضيفي بضع قطرات حوالي خمس إلى ست قطرات من زيت شجرة الشاي الأساسي إلى هذا الخليط واخلطي جيدًا.

ضعي هذا الخليط على وجهك ورقبتك بالكامل واتركيه حتى يجف، يجب أن يستغرق هذا حوالي 15 دقيقة.

اغسليها بالماء البارد ثم استخدمي مرطب جل خفيف الوزن لمنح بشرتك دفعة من الترطيب بالإضافة إلى الحفاظ على جودة المكونات.

فوائد وصفة زيت شجرة الشاي وطين البنتونيت وماء الورد

تعد وصفة زيت شجرة الشاي من الوصفات المهمة لتفتيح البشره الدهنيه وإزالة الحبوب، إذ يحتوي طين البنتونيت على خصائص ماصة للزيوت تساعد على تنظيف بشرتك تمامًا من الدهون الزائدة، بالإضافة إلى أنه يساعد على فتح المسام وتقليل فرص ظهور حب الشباب، بالإضافة إلى ذلك فهو مكون قناع طبيعي رائع للوجه يساعد في علاج حب الشباب الموجود، وتعمل الخصائص المضادة للبكتيريا والمطهرة لزيت شجرة الشاي على إزالة الجراثيم المسببة لحب الشباب من الجلد وتساعد على منع حب الشباب والحكة ومشاكل الجلد الأخرى.