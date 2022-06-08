الامارات | قتل شخصاً وأصاب 30 دهساً بسيارته ثم ترك فيها رسالة اعتراف

شكرا لقرائتكم خبر عن قتل شخصاً وأصاب 30 دهساً بسيارته ثم ترك فيها رسالة اعتراف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أنه عثر على خطاب اعتراف داخل السيارة التي نفذ سائقها عملية دهس في أحد شوارع العاصمة الألمانية برلين، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 30 آخرين.

ونقلت الصحيفة عن أحد محققي الشرطة قوله: "هذا لم يكن حادثا"، لكن وزيرة داخلية الولاية إيريس سبرانجر، نفت وجود خطاب اعتراف، مشيرة إلى أنه تم العثور على لافتات في السيارة.

وقالت شرطة برلين لشبكة "سكاي نيوز" إن رجلا يبلغ من العمر 29 عاما يعتقد أنه السائق ويحمل الجنسيتين الألمانية والأرمنية.

وقال المتحدث باسم شرطة برلين مارتن دامز، في وقت سابق إنه من غير الواضح ما إذا كانت عملية الدهس حادثا أم أن السائق دهس المارة عمدا.

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