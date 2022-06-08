الامارات | فيديو لتمساح يهاجم فيلاً صغيراً.. شاهد كيف تنقذه أمه

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لتمساح يهاجم فيلاً صغيراً.. شاهد كيف تنقذه أمه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر مقطع فيديو تمساحًا يخرج من الماء ويهاجم فيلًا صغيراً.

وشوهد التمساح وهو يعض خرطوم الفيل الصغير، بينما يحاول الفيل الصغير عبثاً الإفلات من فك التمساح.

يشعر الفيل الصغير بالخوف من رؤية التمساح يخرج من البحيرة، لكن أم الفيل الصغير تعود لطفلها لإنقاذه، حيث تدوس على التمساح، لتتمكن سريعاً من انقاذ صغيرها.

تمت مشاركة مقطع الفيديو على حساب stories wildlife على انستغرام، والذي يهتم بالحياة البرية.

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