الامارات | حزناً على وفاة والده.. شاب يحاول الانتحار بطريقة مروعة

شكرا لقرائتكم خبر عن حزناً على وفاة والده.. شاب يحاول الانتحار بطريقة مروعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وسائل إعلام عراقية إن إحدى المستشفيات بمحافظة كربلاء استقبلت شاباً حاول الانتحار بطريقة مروعة بعد وفاة والده.

ونقلت قناة "السومرية" عن مصدر طبي قوله إن "شاباً حاول الانتحار بحرق نفسة باستخدام مادة البنزين بعد سماعه بوفاة والده، وهو في حالة حرجة في مدينة الحسين الطبية في محافظة كربلاء".

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