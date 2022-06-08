طريقة ماسك القهوة والنشا وماء الورد.. «هيخليكي مشرقة زي المشاهير»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عليكي بتحضير ماسك القهوة والنشا وماء الورد في منزلك، إذا كنتِ تبحثين عن وصفة سريعة وغير مُكلفة للحصول على بشرة مشرقة ومضيئة تشبه المشاهير والنجمات، للحفاظ على نضارة ونعومة الوجه.

ماسك القهوة والنشا وماء الورد

ويعد ماسك القهوة والنشا واحدا من أفضل الوصفات والأقنعة الطبيعية، للوصول لبشرة صافية للغاية، خاصة أن القهوة تقشر الجلد الميت، وتخلص من الأتربة الموجودة بالبشرة، كما أن النشا تعمل على التفتيح الفوري للبشرة، ولا غنى عن ماء الورد المرطب، والذي يؤدي وظيفة التونر.

ماسك القهوة والنشا وماء الورد

يمكنك استخدام ماسك القهوة والنشا وماء الورد، كروتين أسبوعي مستمر لا يمكن الاستغناء عنه، للحصول على بشرة لا تحتاج للمكياج.

مكونات ماسك القهوة والنشا وماء الورد

ملعقة صغيرة من النشا.

2 ملعقة صغيرة من البن المطحون.

كمية مناسبة من ماء الورد حسب الحاجة.

ماء دافئ.

خطوات تطبيق ماسك القهوة والنشا وماء الورد

في البداية ضعي ملعقة من القهوة وكمية مناسبة من ماء الورد والماء الدافئ في وعاء صغير عميق.

اخلطي القهوة مع ماء الورد والماء الدافئ حتى تذوب تمامًا.

ضيفي مسحوق النشا إلى خليط القهوة وماء الورد والماء الدافئ واخلطيهم جيدا.

ضعي قناع البشرة على البشرة لمدة ربع ساعة.

اغسلي بشرتك بالماء الدافئ.

مرري مكعب من الثلج على الجلد بحركة دائرية لإغلاق المسام.

حاولي تكرار هذه الوصفة بشكل أسبوعي للحصول على أفضل النتائج، وللتخلص من التصبغات والجلد الميت أو قشرة البشرة، كما إنها تساعدك على التخلص من الجفاف والتمتع ببشرة صافية خالية من الشوائب والعيوب.