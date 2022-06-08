وصفة لتطويل الشعر وتكثيفه.. «المكونات طبيعية وموجودة في مطبخك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

من أكثر مشاكل المزعجة للمرأة هي تساقط الشعر الذي يؤدي في النهاية أن يصبح الشعر خفيفا، لهذا تبحث الكثير من السيدات عن وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه، وفي الأغلب تكون هذه الوصفات طبيعية وبمكونات متوفرة في كل منزل، لذلك يقدم «هن» في السطور التالية وصفة تطويل الشعر وتكثيفه، وفقا لموقع world misc.

وصفة تطويل الشعر وتكثيفه بالجلاتين

يعتبر الجيلاتين من المواد المفيدة لفروة الرأس ويساعد على تطويل الشعر بنسبة كبيرة بالإضافة إلى مكونات أخرى، كالآتي:

ملعقتين كبيرتين من الجيلاتين

ملعقتين كبيرتين من الماء

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من جل الصبار

طريقة التحضير:

لعمل وصفة تطويل وتكثيف الشعر بالجلاتين، أولا يتم خلط المكونات مع بعضها جيدا

بعد ذلك ضعي الخليط على الشعر وفروة الرأس

تأكدي من تغذية الشعر بالوصفة ثم اغسلي الشعر بعد ساعة

وصفة تطويل وتكثيف الشعر بالجزر

يعمل زيت الزيتون وعصير الجزر على تعزيز نمو الشعر وترطيب شعرك، إذ عصير البصل يقوي بصيلات الشعر، كما أنه يساعد على منع التساقط، بالإضافة إلى أن عصير الليمون يحتوي على فيتامين C الذي يعزز الكولاجين ويحفز نمو الشعر وكثافته، أما مكونات الماسك فهي كالآتي:

ملعقة كبيرة زيت زيتون

عصير جزر

ملعقة كبيرة من عصير البصل

طريقة التحضير

اخلطي المكونات جميعا ثم وزعيها على فروة الشعر جيدا وغطي الشعر بغطاء بلاستيكي مثل غطاء الرأس للبحر.

بعد حوالي 20 دقيقة اغسلي فروة رأسك جيدا بالماء الدافئ.

وصفة تطويل الشعر وتكثيفه بالتدليك

من أهم وصفات تطويل الشعر وتكثيفه هي تدليك فروة الرأس لأنه ينشط الدورة الدموية، ويعزز نمو الجذور الصحي ويوقف تساقط الشعر، وبعد تكرار هذه الوصفة ستلاحظين زيادة كثافة الشعر حيث تمنع تساقط الشعر، المكونات:

أحد الزيوت الأساسية مثل زيت الجوجوبا أو زيت جوز الهند.

يمكن استخدام زيت إكليل الجبل للتخلص من قشرة الرأس.

طريقة التحضير:

تدليك الشعر وفروة الرأس بإحدى الزيوت المذكورة.

لف الشعر بمنشفة دافئة.

كرري هذه الطريقة أربع مرات في الأسبوع.

توقفي عن استخدام الوصفة عندما تصلين إلى النتيجة التي تبحثين عنها ويمكن استبدال المكونات السابقة بمكونات أخرى من وصفات تطويل الشعر وتكثيفه.