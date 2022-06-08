رحيل ذكري تبكي بسبب محمد الشقنقيري: كنت متجوزاك وأهلي عارفين (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادت مُجددًا الموديل رحيل ذكري لمهاجمة الفنان محمد الشقنقيري، برد على البلاغ المقدم منه ضدها، بتهمة انتحال شخصية زوجته والتشهير به، وذلك بعدما أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، إذ تداولت العديد من الصور والفيديوهات التي تجمعهما معلنة انفصالها عنه، ما استنكره الأخير وأكد عدم صحة ذلك.

رحيل ذكري: أنا مش متفاجئة وكنت متوقعة ده

وقالت الموديل رحيل ذكري، خلال مقطع فيديو الذي نشرته عبر حسابها الخاص بموقع «إنستجرام»: «أنا مش متفاجئة وكنت متوقعة، محمد فعلا عمل فيا محضر أني بنتحل شخصية زوجته وبشهر بيه، مع أن طلعت وحطتلكم صورة سيشن قديمة، وكان فيه إيد كاتمة بوقي، وهو ده ردي عليه، بقول له مهما عملت محضر، لو مليون محضر أنا بالنسبة لي مش طار، وأنا مش بطالب بحق أنا كنت عاوزة راجل».

واستنكرت «رحيل» اتهامها بالسعي خلف الشهرة،: «مش محمد الشقنقيري اللي هطلع بيه تريند، ده أنا اللي طلعته تريند محدش كتب عنه إلا بعد ظهوره معايا، لو عاوزة شهرة هجيبه هو ليه.. اللي عمره خمسين سنة، أنا اللي طلعته تريند، مع كامل احترامي له، فالواحد فيه اللي مكفيه، بلاش ترموا الناس بالتهم.. لو عاوزة أطلع تريند، أجيب لي شاب حلو من اللي مسمعين، وأطلع معاه موديل وأبقى تريند».

وتابعت: «الزواج إشهار بغض النظر إذا كان عرفي، ولا رسمي أيًا كان.. وكل عيلتي عارفة، وفيه مكالمات مسجلة مع الشقنقيري ووالدي ووالدتي، وأنا مش ماشية على حل شعري، مكالمته مع ماما مستجلة وبواب العمارة شاهد، كان بيجي من فترة للتانية، وبيبعت للولاد هدايا».

رحيل ذكري: أنا اللي طلعت محمد الشقنقيري تريند

واستكملت باكية: «بتنكر عشان خايف، أنت طلقتني وأنا أعلنت الانفصال، لكن ده شيء يرجع لك، ولسه عندي مفاجأت ما ظهرتهاش، مش هطلع كله، ولسه هرد، كنت ببكي البكى دا من كتر حبي فيك، والحب صفة إلهية بأيد ربنا، ربنا بيزرع الحب في قلوبنا، ومن وقت ما عرفتك وأنا في مصايب.. ما عدا أول شهور، وكان نفسي أتكلم معاك، ما كانش من حقي، وحطيت في بقي جزمة قديمة».

وحول ورقة الزواج العرفي، أشارت إلى أنها سلمتها له: «أديتك ورقتي الجواز عشان هبلة، أنا من رابع المستحيلات أمشي مع حد في الحرام، ياريت محدش يلومني، مفيش ست هتاخد راجل من واحدة، اتبهدلت وأنا كل عمري 29 سنة، وعمري راح في المصايب».

وكانت عارضة الأزياء والموديل رحيل ذكري، زعمت انفصالها عن الفنان محمد الشقنقيري، عبر خاصية «استوري»، على حسابها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال مشاركة صورة تجمعها به، معلقة عليها: «أعلن انفصالي رسمي عن محمد الشقنقيري».