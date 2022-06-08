طريقة عمل ماسك الفحم الأسود في المنزل.. الحل الأمثل للتخلص من البذور

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع دخول فصل الصيف تزداد مشاكل البشرة لذلك تحتاج الفتيات إلى عناية كبيرة للحفاظ على نضارتهن، وبسبب الحر تظهر البذور السوداء مما يجعل الفتيات يشعرن بالإحراج بسببها ولا يعلمن كيفية التخلص منها، لذلك سنقدم لكِ طريقة عمل ماسك الفحم الأسود الذي يساعد على تنظيف البشرة وإزالة البذور السوداء بفاعلية.

طريقة عمل ماسك الفحم الأسود

عرضت خبيرة التجميل جيهان حداد، في برنامج «السفيرة عزيزة» الذي يعرض على قناة DMC، طريقة عمل ماسك الفحم الأسود ونصحت الفتيات باستخدام الماسك بانتظام عمله أسبوعيًا للحصول على أفضل نتيجة وتقلل من ظهور البذور السوداء بنسبة 90%، لذا إليكن طريقة عمل ماسك الفحم الأسود في المنزل:

أولًا: المكونات:

ـ جيلاتين بودر

ـ رأس الفحم المطحون

ـ ربع كوب من الماء الساخن

الطريقة: في بولة متوسطة ضعي الماء الساخن وعليه 3 ملاعق من الجيلاتين البودر وقلبيهم جيدًا، استمري في إضافة الجيلاتين حتى تحصلي على السُمك المناسب لكِ، ثم ضعي ملعقتين من رأس الفحم المطحون وقلبيهم جيدًا وضيفي المزيد عند الحاجة حتى يصل إلى السُمك المناسب، اتركيه حتى يبرد لمدة ربع ساعة.

ثانيًا: اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر وجفيفها بالمناديل حتى لا تُجرح البشرة، ثم ضعي الماسك على الوجه واتركيه حتى يجف تمامًا مع ضرورة الابتعاد عن منطقة العين والشعر، ستشعري بشد في بشرتك هذا طبيعي لأنه يزيل الجلد الميت عند إزالته.

ثالثًا: أزيلي الماسك برفق ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر وصابون الغار.

الماسك يكون للاستخدام في وقته فقط ولا يمكن وضعه في الثلاجة للاستخدام مرة أخرى في وقت لاحق، لذك عليكِ تكرار طريقة عمل ماسك الفحم الأسود عند الاستخدام مرة ثانية، وإذا كنتي تستخدمي الماسك لأول مرة يجب أن تختبري الحساسية عن طريقة وضعه قطعة صغيرة من الماسك خلف الأذن لأنها من أكثر الأماكن الحساسة في الجسم، وبعد ربع ساعة إذا شعرتي بحرارة وحدث إحمرار في هذه المنطقة فعندك حساسية ولا يجب استخدام الماسك، إذا لم يحدث شيء فتستطيعي وضع الماسك على وجهك بأريحية.

فوائد الفحم للبشرة

للفحم العديد من الفوائد التي تساعد البشرة على الحفاظ على نضارتها خاصةً في فصل الصيف ومن هذه الفوائد:

ـ الحصول على بشرة صافية لأن الفحم يستطيع أن يسيطر على النفط الزائد في البشرة.

ـ مناسب لـ البشرة الدهنية لأنه يساعد على التخلص من الزيوت الزائدة في البشرة.

ـ يساعد على إزالة الجلد الميت الذي هو أساس ظهور البذور السوداء.

ـ تقليل حجم المسامات حيث أن الفحم يساعد في علاج انسداد المسام وتقليص حجمها.

ـ معالجة حب الشباب لأن يساعد على التخلص من السموم الزائدة في البشرة.

ـ يعمل كبلسم للبشرة حيث أن قناع الفحم يعمل على تهدئة البشرة واسترخاء الجلد ومناسب جدًا للعناية بالبشرة الحساسة.

ـ الفحم يساعد على تنظيف البشرة والتخلص من التلوث والتراب الموجود في الهواء.