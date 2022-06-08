أول رد فعل من البلوجر جودي بعد واقعة استغلال الطفلة سجدة: مرعوبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت المحامية دينا المقدم، مؤسسة مبادرة «أسرة واحدة»، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حقيقة واقعة الطفلة سجدة التي ظهرت وهي منهارة من البكاء، مُدعية تعرضها للتعنيف والتعذيب على يد والدتها، من خلال مقطع فيديو نشرته البلوجر جودي مصطفى، زاعمة أنها وجدت الطفلة بالشارع خلال سفرها وتبحث عن والدتها، قبل أن تعود مُجددًا في مقطع فيديو جديد، قائلة إنها توصلت لوالدتها وإن الطفلة كانت تمثل عليها.

أول رد للبلوجر جودي على واقعة الطفلة سجدة

وقالت «المقدم»: «أنا معرفش البلوجر دي، اللي هي اسمها دنيا الحقيقي، مش جودي ولا حاجة، استخدمتها خطفاها ولا قريبتها ولا خالتها منعرفش فيه إيه، لكن هنمشي في كل الإجراءات القانونية».

وتابعت المحامية، خلال حديثها لـ«هُن»: «الموضوع باين فيك أوي، يعني إيه كانت مسافرة من القاهرة للمنصورة لاقيتها في الشارع، وفين الكدمات اللي كانت موجودة، لازم تحقيق ونشوف البلوجر ولا الأم اللي عملوا كده».

وأكدت أن البلوجر جودي في حالة تخوف بعدما أخبرتها باتخاذها الإجراءات القانونية المناسبة: «قالتلي أنا سلمتها لأهلها من غير صور ولا تحاليل بصمة وراثية ولا حاجة، ده استغلال للبنت عشان المشاهدات والتريند، لما بلغتها بخطورة الوضع القانوني كانت مرعوبة وخايفة، لكن ده لازم يتحقق فيه».

حقيقة بكاء الطفلة سجدة بسبب والدتها

وكانت البلوجر وفتاة التيك توك جودي مصطفى أثارت الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما ظهرت رفقة الطفلة سجدة وهي منهارة من البكاء، زاعمة أنها وجدتها بالشارع، بسبب سوء معاملة والدتها لها، إذ قالت: «الطفلة دي لاقيتها في الشارع، ومنهارة من العياط، وطبعًا لأن الأم بلا رحمة ولا قلب»، كما شرحت الطفلة سبب البكاء: «ماما رمتني وعاوزه أروح حتة تانية، وعاوزاني أغسل وأنضف وأعمل شغل البيت، وبتضربني».