نصائح خاصة جدا للسيدات: مبروك عطية يحذر من جرائم داخل غرف تغيير الملابس

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تتعرض الكثير من السيدات إلى الابتزاز بصور وفيديوهات، وذلك بسبب أنه أحيانا هناك بعض الشباب والرجال يضعون الموبايلات في الحمام وغرف الملابس الخاصة بالفتيات وتصويرهن بهذا الوقت ويبتزونهن مقابل المال أو أشياء أخرى، وبسبب يخضعن لهم.

حكم الدين في تصوير النساء بالحمام

ومن ناحيته، أوضح الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، في بث مباشر على صفحته الرسمية على «فيسبوك» أن تصوير النساء في غرف الملابس أو الحمام هو عمل إجرامي وضد الدين والخلق، وقدم نصيحة للرجال الذين يصورون النساء: «أكل العيش الحلال أفضل حتى لو هتلمع جزمة حد، لازم تتقي الله في الزباين اللي بتجيلك المحل وتبيع بالحلال مش تصورهم وتبتزهم بالصور»، إذ أنه لا يجب أن يقوم بتجارته بالحلال وعلى الجانب الآخر يصور السيدات.

نصائح للسيدات لتجنب تصويرهن في غرف الملابس

ونصح الدكتور مبروك عطية السيدات بـ دخول الحمام في المنزل تجنبًا لحدوث أي حالة من حالات الابتزاز، ولكن مرضى السكر ليس عليهم حرج ولكن يجب أن يحذرون أيضًا قبل الدخول، وعند شراء الملابس الأفضل ألا تقيس في أي محل بل تأخذ الملابس وتقيس في منزلها وإذا حدث أي خطأ في المقاس تقوم بتبديله، ولا تضع نفسها في خطر.

كما قدم نصيحة للرجال الذين يصورون السيدات: «اتقي الله في أكل عيشك وصون سمعة محلك واتقي الله في أعراض الناس لأن كله هيترد لك في الآخر، وعلى الناس بردو أنهم يأخدوا حذرهم والحيطة وأن تدخل الحمام قبل الخروج من البيت، ولا داعي أن تقلع هدومها في المحل لأنها عارفة مقاسها».