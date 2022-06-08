الامارات | طالبه بسداد أمواله.. فقتله وألقى جثته في المياه

شكرا لقرائتكم خبر عن طالبه بسداد أمواله.. فقتله وألقى جثته في المياه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بني سويف من أحد الأشخاص بغياب شقيقه عن مسكنهما.

وقالت الوزارة في بيان لها إن جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف توصلت إلى أن المـُبلغ بغيابه كان رفقة أحد الأشخاص "عاطل - له معلومات جنائية"، وباستدعاء الأخير ومناقشته قرر أن الـمُبلغ بغيابه كان يطالبه برد مبلغ مالي سبق وأن اقترضه منه فعقد العزم على التخلص منه.

واعترف المتهم بأنه استدرج الضحية وتعدى عليه بالضرب حتى أغشى عليه، فقام بإلقائه بمياه نهر النيل واستولى على هاتفه المحمول ومبلغ مالي، وتخلص من هاتف المجني عليه بإلقائه بأحد المصارف المائية بدائرة المركز.

وأرشد المتهم عن مكان التخلص من الجثة والمبلغ المالي المستولى عليه. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة المصرية التحقيق.

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