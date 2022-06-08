الامارات | القبض على مقيم اعتدى على آخر بالضرب والألفاظ النابية في السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مقيم اعتدى على آخر بالضرب والألفاظ النابية في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية القبض على مقيم من الجنسية المصرية، ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب وبألفاظ نابية على مقيم من الجنسية الباكستانية.

وقالت السلطات السعودية إنه تبين من إجراءات الاستدلال أنه مخالف لنظامَيْ الإقامة والعمل، ولم تتلقَّ الجهات الأمنية بلاغًا من المعتدى عليه في حينه، وأُوقِف المعتدي واتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحِيل إلى النيابة العامة.

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