الامارات | مرتكب مذبحة قنا المروعة: لهذا السبب قمت بجريمتي

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتكب مذبحة قنا المروعة: لهذا السبب قمت بجريمتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف مرتكب مذبحة قنا الأسرية في مصر أمام جهات التحقيق بارتكابه الواقعة، والتي راح ضحيتها 5 من أفراد أسرته وإصابة والدته بأعيرة نارية.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق، إن والده اعتاد معاملته بطريقة سيئة، ودائما ما يرفض منحه الأموال بعكس معاملته مع أشقائه، وكان آخرها طلبه أموالا لاستكمال بناء منزل جديد إلا أن والده رفض أيضا.

وأضاف أنه ليلة الواقعة أصيب بحالة هياج عصبي من الغضب، بسبب تكرار تلك المعاملة السيئة، مستكملا: استخدمت بندقية آلية وصوبت النيران نحو أسرتي، مما أدى إلى مقتل والدي و4 من أشقائي، وإصابة والدتي بطلقات نارية.

وشهدت قرية أبو مناع، في محافظة قنا، الاثنين الماضي، جريمة قتل بشعة بعدما أقدم عامل على إطلاق الأعيرة النارية تجاه أسرته، ما أسفر عن مقتل والده و4 من أشقائه وإصابة والدته بطلقات نارية نافذة بالساقين، وتم نقلها إلى مستشفى قنا العام.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يتعاطى الشابو منذ عدة أشهر، وكان دائم الخلاف مع أسرته لتقسيم الميراث في حياة والديه، للإنفاق على تعاطي الشابو. «القاهرة 24»

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