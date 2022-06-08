الامارات | دراسة: لقاح فايزر يقي من السلالات المتفرعة للمتحور أوميكرون

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: لقاح فايزر يقي من السلالات المتفرعة للمتحور أوميكرون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة أجرتها شركة ديسكفري هيلث الجنوب أفريقية أنه يبدو أن لقاح فايزر وبيونيتك المضاد لكوفيد-19 يمنع بشكل كبير المرض الشديد الناتج عن الإصابة بالسلالتين الفرعيتين من متحور أوميكرون، بي.ايه.4. وبي.ايه.5.، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وجاء في دراسة ديسكفري هيلث، وهي أكبر شركة تأمين صحي في جنوب أفريقيا، أن برنامج فايزر المؤلف من جرعتين يوفر وقاية بنسبة 87 % من تلقي المصابين بالسلالتين العلاج في المستشفى. وتحرك هاتان السلالتان الموجة الخامسة من الإصابات في جنوب أفريقيا.

واستندت ديسكفري هيلث في دراستها إلى 1.58 مليون عميل لديها في إقليم جاوتنج.

وجرى إسناد هذا المستوى من الوقاية إلى الإصابة في المرضى بعد شهر إلى شهرين من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

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