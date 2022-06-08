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الامارات | القضاء الكويتي يرفض دعوى حجب «نتفليكس»

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موقع الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفضت المحكمة الكلية اليوم دعوى حجب موقع نتفليكس في الكويت، بعد المطالبة بحجب المنصة بحجة مخالفة العادات والتقاليد للمجتمع، من خلال ما يتم عرضه من أفلام. ومن المتوقع، أن يقدم رافع الدعوى استئنافاً على الحكم وفق صحيفة «القبس»

وكان محام كويتي قد رفع دعوة لحجب منصة «نتفليكس» الأمريكية في البلاد على خلفية عرضها فيلم «أصحاب ولا أعز» الذي يدعو حسب المحامي إلى «الانحلال الأخلاقي».

وتلقت المحكمة الكلية دعوى ضد وزارتي الإعلام والمواصلات، وهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، تطالب بحجب منصة «نتفليكس» في الكويت.

وذكر مقدم الدعوى المحامي عبد العزيز السبيعي أن «المنصة الأمريكية أنتجت وعرضت في الآونة الأخيرة فيلما عربيا»أصحاب ولا أعز«أثار موجة غضب جماهيري، بسبب دعوته عبر مشاهد عديدة إلى الانحلال الأخلاقي»، موضحا أن «هذا العمل يخاطب الأسرة العربية مباشرة، محاولا تغيير الفطرة التي خلقها الله عليها».

وقال المحامي بحسب عدد من الصحف المحلية، إنه تقدم بهذه الدعوى بـ «دافع ديني وأخلاقي، بسبب ما تحتويه المنصة من رسائل ومخططات تهدم قيم المجتمع الإسلامي، وتسعى إلى خلق جيل جديد لا ينكر الرذيلة».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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