حقيقة بكاء الطفلة سجدة بسبب والدتها: ألحقوني ماما بتضربني علشان المواعين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل أثارتها البلوجر وفتاة التيك توك جودي مصطفى، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما ظهرت رفقة طفلة صغيرة وهي منهارة من البكاء، زاعمة أنها وجدتها بالشارع، بسبب سوء معاملة والدتها لها.

وظهرت الطفلة التي تُدعى سجدة وهي تبكي بشدة وأظهرت الكدمات على ذراعيها، لتعلق «جودي»: «الطفلة دي لاقيتها في الشارع، ومنهارة من العياط، وطبعًا لأن الأم بلا رحمة ولا قلب»، وعلى الفور شرحت الطفلة سبب البكاء: «ماما رمتني وعاوزه أروح حتة تانية، وعاوزاني أغسل وانضف وأعمل شغل البيت، وبتضربني».

حقيقة ضرب الطفلة سجدة بسبب شغل المنزل

وعقب انتشار المقطع، عادت البلوجر جودي مصطفى مُجددًا بمقطع فيديو جديد وهي تحمل الطفلة، مؤكدة أنها توصلت للأم وفي انتظار التأكد من هويتها قبل تسليمها لها، لتظهر الأم لاحقا نافية الأمر تمامًا، مؤكدة أن طفلتها تهوى التمثيل وما فعلته ما هو إلا سخرية وتمثيل.

ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي

وعلى الفور سيطرت حالة من الغضب على الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما حدث، خاصة من الطفلة الصغيرة وما فعلته من سخرية وتمثيل على المشاهدين، بينما اتهم الجزء الآخر البلوجر بترتيب هذا المشهد التمثيلي، واستغلال الطفلة الصغيرة لهذا الأمر.

محامية تنتقد الأمر: فين نجدة الطفل؟

وفي هذا الصدد، طالبت المحامية دينا المقدم، محاسبة البلوجر لاستغلالها الطفلة لحصد المشاهدات: «فين نجدة الطفل ولازم تحقيق فورا في الموضوع ده، أما إنك بتعملي تريند وأنا هقلبه عليكي، أو أن الأم أهملت في الطفلة وبرضه هتتعاقب، وفين آثار الكدمات اللي كانت على يد الطفلة!!، وهل من المنطقي أني ألاقي طفلة متعذبة ومسلمهاش لنجدة الطفل؟؟، ويعنى ايه هسلم الطفلة بدون محضر رسمي، يعنى أيه لاقيتى أم الطفلة بعد 8 ساعات، ولو الفيديو صحيح فالأم والأب برضه يتحاسبوا، ولو البلوجر جودى بتعمل تريند واستخدمت البنت برضه تتحاسب.. لازم تحقيق فورا، وأنا شخصيًا مش هعديها خط نجدة الطفل 16000 المجلس القومي للطفولة والأمومة».

واختتمت دينا المقدم حديثها: «تم التواصل مع البلوجر جودي صاحبة الفيديو، وبلغتني أنها سلمت البنت للأم وده خطأ، وبلغتها أنه هيتم فتح تحقيق في الأمر بسبب الحفاظ على حقوق الطفلة ونشوف مين فيهم اللي استخدم الطفلة أو أهمل فيها، ولازم تسلم البنت لوالديها فى محضر رسمي، محتاجين نعرف الحقيقة».