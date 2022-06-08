طبيب مناعة يكشف مفاجأة عن جدري القرود: يمكن أن ينتقل بالتنفس مثل كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

ما زالت تحورات فيروس كورونا المتفشي تهدد العالم بين حين وآخر، خاصة وإن الأعراض قد تختلف من شخص لغيره، لذا مع ظهور أي مرض جديد تزيد المخاوف بصورة كبيرة وتتجه الأنظار نحوه مرة أخرى خوفا من تكرار الجائحة، وهو ما حدث مع جدري القرود.

يعد جدري القرود واحدا من الأمراض التي تسببت في رعب العالم، بعد انتشاره بدول أفريقيا والخوف من دخوله البلاد، خاصة إنه يعد واحدًا من الأمراض الغامضة.

أمجد الحداد: جدري القرود ممكن ينتقل بالعدوى التنفسية

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن قدرة الفيروس على الانتشار ليست كبيرة أو سريعة مثل الكورونا: «لازم المصاب يكون ألتصق بحد مصاب لفترة طويلة، والحالات اللي ظهرت حالات جاية من أفريقيا مش في مصر من الأساس»، موضحا أن هذا الفيروس يمكن التعافي منه بسهولة، ولا يوجد به وفيات عكس الكورونا.

يمكن أن ينتقل بالعدوى التنفسية

وأشار استشاري الحساسية والمناعة إلى أن الفيروس يمكن انتقاله بالعدوى التنفسية، لكنه يتطلب وقتا طويلا: «ممكن ينتقل بالتنفس بس بجرعة كبيرة ووقت طويل، لأنه في الأساس تلامسي مش تنفسي».

السيطرة بالإجراءات

وتابع الدكتور أمجد الحداد، في حديثه لـ«هُن»، أن الأمر يمكن السيطرة عليه باتباع الإجراءات الاحترازية: «لو الناس متخلية عن الإجراءات والاحتياطات هتكون في أمان طبعًا، خاصة أن ممكن السيطرة عليه وبائيًا قبل ما يصبح جائحة، وهو مرض مش جديد ده قديم».

أعراض فيروس جدري القرود

أعراض فيروس جدري القرود، التي حددتها منظمة الصحة العالمية، يجب فور ظهور أي منها الاتجاه سريعا لزيارة الطبيب، ومن بينها:

صداع وآلام في الظهر

آلام في العضلات والشعور بالخمول طوال الوقت

الإصابة بالحمى

ظهور الطفح الجلدي على الوجه والأطراف

صداع مزمن

الإصابة بتورمات في الغدد الليمفاوية

الشعور بالتهاب الشعب الهوائية والرئتان

حدوث إصابة في القرنية مع مضاعفات شديدة تنتج عنها فقدان البصر والإصابة بالعمى

الشعور بالحكة الشديدة في أماكن متفرقة من الجسم

الإصابة بندبات في مناطق مختلفة من الجسم