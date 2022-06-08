درة تكشف عن علاقتها بوالدها لأول مرة: «كان ديكتاتوري.. وعلاقتنا تحسنت في مرضه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الفنانة درة زروق من الفنانات اللاتي لا يفضلن الحديث عن حياتهن الشخصية في الحوارات واللقاءات التليفزيونية، إلا أنها فتحت قلبها في لقاء مصور مؤخرا، أفصحت فيه عن علاقتها بوالدها ووالدتها ومشاهد من طفولتها كان لها تأثير عليها فيما بعد.

درة تكشف عن علاقتها بوالدها

لجأت الفنانة درة إلى طبيب نفسي ولكن التجربة لم تكن على قدر تخيلها، تلك التجربة التي تحدثت عنها في حوارها مع الإعلامية شيرين عرفة في برنامج «أدينا بندردش»، جعلتها تذكر كل ذكريات طفولتها، التي بدورها تداخلت في حديثها عما ورثته من أبويها، وأنها ورثت من والدها الاهتمام بالتفاصيل بشكل كبير، ولكنها لم ترث الديكتاتورية منه كما أطلقت عليه.

وعن علاقتها بوالدها قالت: «والدي كان شخص مبيظهرش مشاعره دائمًا، بس هو كان بيحبني جدًا وأنا مكنتش أعرف أنه يحبني من غير ما يقول، بس لما كبرت في السن وهو بقى مريض بدأ يظهر مشاعره بالكلام والأفعال، لما كنت طفلة كان بيظهر حبه بس لما كبرت شوية كان في فترة كبيرة جدًا التعامل معايا فيها كان رسمي جدًا مش تعامل أب وبنته، وأنا فهمت أنه مبيعرفش يطلع مشاعره بالكلام بس كان بيطلعه بشكل تاني بالأفعال»، ووضحت أنها كانت تخاف من والدها جدًا أن تفعل شيئا خاطئا فيعاقبها على هذا، كما أنه كان معترضا على التمثيل من الأساس.

علاقة درة بوالدها بعد مرضه

تطورت علاقة درة بوالدها بعد مرضه حيث إنهما تقاربا من بعضهما جدًا، وأصبح هناك تواصل بينهما ونقاش وتفاهم، وأصبحا مثل أي أب وابنته ولم يصبح ديكتاتوريًا معها ثانية.

وعن علاقتها بوالدتها قالت: «ماما كانت مختلفة تمامًا عن بابا كانت متفتحة جدًا في النقاش والحوار، أنا واخدة من ماما جانب الحنية، تصاحب ع كل الناس وبتعبر جدا في ساعتها، وبسبب أنهم كانوا عكس بعض وأنا ورث من كل واحد فيهم حاجة فتلاقيني ميكس منهم».