الامارات | السلوك العدواني للمصابين بالزهايمر.. أسباب وحلول

شكرا لقرائتكم خبر عن السلوك العدواني للمصابين بالزهايمر.. أسباب وحلول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مبادرة أبحاث الزهايمر الألمانية إن السلوك العدواني لمرضى الزهايمر له أسباب عدة، أبرزها الضوضاء العالية والأضواء الساطعة والأشخاص الغرباء. وأشارت إلى أن عوامل الإثارة هذه تجعل مريض الزهايمر يشعر بعدم الراحة والأمان، ومن ثم ينتابه الغضب ويصبح سلوكه عدوانياً.

ولمواجهة السلوك العدواني، يتعين على أقارب المرضى التحلي بالهدوء والصبر والحرص على توفير بيئة محيطة تتسم بالهدوء والراحة وتخلو من المثيرات، مع مراعاة اتباع روتين يومي ثابت وواضح المعالم. ولتسهيل عملية التواصل، ينبغي التحدث مع مريض الزهايمر ببطء ووضوح وباستخدام جمل قصيرة وأسئلة يمكن الإجابة عليها بـ«نعم» أو «لا»، مع مراعاة تغيير الموضوع إذا كان المريض غير قادر على متابعة المحادثة أو إذا كان الموضوع مزعجاً بالنسبة له. وعندما ينخفض الإدراك وتتراجع القدرة اللغوية أكثر فأكثر في المرحلة المتأخرة من المرض، يمكن أن تساعد الإيماءات ولغة الجسد الواضحة على التفاهم.

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