الامارات | عرض خاص في دبي لوثائقي يبرز رؤى 4 مفكرين

شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص في دبي لوثائقي يبرز رؤى 4 مفكرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفالاً باليوم العالمي للبيئة الذي صادف الخامس من الشهر الجاري، استضافت شركة يونيليفر بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الاقتصاد وجمعية الإمارات للطبيعة والصندوق العالمي للطبيعة، عرضاً خاصاً للفيلم الوثائقي البيئي Going Circular.

وحضرت العرض في دبي نخبة من الناشطين في مجال البيئة ومجالس الشباب. وتناول الفيلم مفهوم الاقتصاد المستدام الذي يهدف إلى التخلص من الهدر والحفاظ على موارد الكوكب عبر حلولٍ مستوحاة من الطبيعة. ويقدم الفيلم مجموعة من الرؤى لأربعة مفكرين من أنحاء العالم، بمن فيهم الدكتور جيمس لوفلوك، المخترع البالغ 102 عام، وجانين بنيوس، عالمة الأحياء المتخصصة في مجال محاكاة الطبيعة، والمصمم آرثر هوانغ، والخبير المالي جون فوليرتون، الذين بحثوا في الأزمات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المعاصرة واكتشفوا أن محاكاة سلوك الطبيعة تسهم في إيجاد الحلول المناسبة لإنشاء اقتصاد مستدام. وعلى هامش الفعالية، استعرض متحدثون قضايا بيئية حالية في الإمارات، وتطلعات الدولة لإنشاء اقتصاد مستدام.

من جهته، قال مدير عمليات تطوير العملاء في يونيليفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خليل ياسين: «نسعى إلى ترسيخ مكانتنا الرائدة باعتبارنا شركةً مسؤولة ومستدامة تواكب احتياجات المستقبل، بما يعزز أعمالنا وقدراتنا. ويشير هذا الفيلم الوثائقي إلى ضرورة الانتباه إلى تدهور موارد الأرض وأهمية اعتماد الاستدامة في قطاعي البيئة والأعمال».

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