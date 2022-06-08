الامارات | رسائل صاحب «البؤساء» ومبدعين فرنسيين.. للبيع في مزاد

شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل صاحب «البؤساء» ومبدعين فرنسيين.. للبيع في مزاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم في باريس غداً مزاد على رسائل لكبار الكتاب الفرنسيين في القرن الـ19، مثل فيكتور هوغو وأونوريه دو بالزاك وستندال وغوستاف فلوبير وجورج ساند وشارل بودلير وبول فيرلين.

وتتولى دار «كورنيت دو سان سير» تنظيم المزاد على الرسائل التي يملكها هاوي الأدب الأستاذ الجامعي السابق جان لوك ميرسييه. وتتضمن المجموعة رسالة من هوغو إلى الصحافي المعجب به أوغست فاكري، كتبها في بروكسل عام 1866، يعبّر فيها عن معارضته عقوبة الإعدام التي أعيد تطبيقها في جزيرة جيرزي. وقدّر سعر رسالة مؤلف «البؤساء» بين 8000 و10 آلاف يورو.

أما حصة فلوبير في المزاد فأربع رسائل إلى حبيبته لويز كوليه بين عامي 1846 و1853 قُدّر سعر كل منها بنحو 15 ألف يورو.

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