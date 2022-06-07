سبب وفاة الطفلة حلا الشهري.. وكيفية تجنب مخاطر هذه الحالة

القاهرة - سمر حسين - صحة

سيطرت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار الخبر المحزن بشأن وفاة الطفلة حلا الشهري، بعد ساعات قليلة من سماعها نبأ وفاة والدها المعلم محمد حمزة العذيقي، التي كانت تجمعهما علاقة قوية، إذ حرصت على عدم مفارقته طوال الوقت، حتى أرغمت على ترك المستشفى الذي تواجد بها عند نقله إلى العناية المركزة.

وفاة حلا الشهري

وتركت حلا الشهري حالة من الحزن والقهرة عليها في نفوس جميع المقربين إليها، وكل من عرف سبب وفاتها، الذي جاء عقب إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية حزنًا على والدها، لذا يوضح «هن» سبب الإصابة به في الموضوع الآتي:

أسباب الهبوط الحاد للدورة الدموية

وتعددت أسباب حدوث الهبوط الحاد للدورة الدموية، والتي تتمثل في إصابة الجسم بعد اتزان نتيجة عدم وصول الدم إلى القلب والمخ، والذي يرجع ذلك إلى أحد الأسباب التالية، بحسب موقع Health Line:

- تعرض الأشخاص إلى الصدمات العصبية، التي تؤدي إلى ضعف أداء عضلة القلب.

- خضوع المريض إلى بعض العمليات الجراحية التي تفقده كميات كبيرة من الدم.

- تصاب الكثير من السيدات الحوامل بانخفاض ضغط الدم، خلال فترة محددة من الحمل.

- يعد المدخنون هم الأكثر عرضة للإصابة بانخفاض ضغط الدم، وبالتالي هبوط الدورة الدموية.

نصائح للحفاظ على صحتك من هبوط الدورة الدموية

ولتجنب الإصابة بهبوط الدورة الدموية، الذي يصل إلى الوفاة يلزم عليك اتباع النصائح التالية:

- المحافظة على تناول قدر كبير من المياه على مدار اليوم، إذ تساعدك على ترطيب الجسم والحد من الإصابة بالجفاف الذي يسبب الدوخة.

- التحكم في النفس قدر الإمكان، خاصة عند التعرض للصدمات والمواقف الصعبة، إذ تعتبر من أكثر الأشياء التي تسبب هبوط الدورة الدموية لدى الجسم وسوء الحالة الصحية.

- الاهتمام بتناول نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية المهمة والفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

- عند ارتفاع درجات الحرارة، يفضل عدم الخروج من المنزل حتى تضمن الحفاظ على صحتك.