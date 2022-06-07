هل دعاء الحامل أثناء الولادة مستجاب؟.. «الإفتاء» تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

خلال الاستعداد للحظة الولادة، عادة ما تحرص العديد من السيدات على البحث عن دعاء الحامل أثناء الولادة، وذلك لترديده والتضرع إلى الله عز وجل لتخفيف آلامهن في تلك الساعات العصيبة، والتسهيل لهن في الأمر.

وعلى هذا النحو، تعددت عمليات البحث مؤخرا، عن دعاء الحامل أثناء الولادة، عبر محرك البحث الشهير «جوجل».

الإفتاء توضح دعاء الحامل أثناء الولادة

ومن ناحيتها أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، أنه يحب على الإنسان التضرع بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، وكذلك لجوء الحوامل بالتضرع بدعاء الحامل أثناء الولادة، وأيضا التوسل إليه في الرخاء والشدة، واللجوء له في وقت الكروب، لأن الدعاء من أفضل العبادات، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الدعاء هو العبادة»، ثم قرأ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60]» رواه الترمذي.

وعليه، ينبغي على السيدة الحامل اللجوء إلى المولى عز وجل، بالدعاء عندما تشتد عليها آلام الولادة والمخاض، كي تُسهل عليها ولادتها، فلما روي، أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم أَمر أم سَلمَة وَزَيْنَب بنت جحش رضي الله عنهما أَن يأتيا فَاطِمَة رضي الله عنها لما دنا ولادها، فَيقْرَآ عِنْدهَا آيَة الْكُرْسِيِّ، و﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الْأَعْرَاف: 54].

لا بأس من قراءة الحامل أثناء الولادة لبعض الآيات الكريمة

واشارت الإفتاء إلى أنه لا بأس من قراءة الحامل أثناء الولادة لبعض الآيات الكريمة، والتي من بينها:

- ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: 286].

- ﴿اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: 8].

- ﴿وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: 78].

هل دعاء الحامل وقت الولادة مستجاب؟

وردا على التساؤلات نحو هل يكن دعاء المرأة الحامل في وقت ولادتها مستجاب، أوضح أحد أمناء الفتوى، أن كافة المواطن التي يكن بها الإنسان في موقف ضيق وشدة، تكن مواطن لإجابة دعائه، وذلك لقوله تعالى في كتابه العزيز: «أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ».