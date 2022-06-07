3 نصائح لمعالجة التهابات اللحية في الصيف.. تجنب الماء الساخن

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أزمة كبيرة يواجهها العديد من الرجال عند محاولات إنماء أو التخلص من اللحية، إذ تظهر العديد من الالتهابات، التي قد تسبب لهم الشعور بالآلام في بعض الأحيان إلى جانب المظهر غير الجذاب، والتي قد يزداد حدوثها بشكل خاص في فصل الصيف بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

من المعروف أن شعر اللحية ليس مثل شعر الرأس، إذ يطلق عليه اسم الشعر الأندروجيني، مما يعني أن نموه مدفوع أساسًا بهرمون التستوستيرون، ما يؤدي إلى إحداث مزيد من النمو وسمك هذه الشعرات.

خطوات للاهتمام بشعر اللحية ومعالجة التهاباتها

ولهذا السبب يحتاج الرجل إلى الاعتناء بلحيته بشكل مختلف، من خلال اتباع بعض الخطوات، التي سنستعرضها وفق ما ذكر موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

1- النظافة المناسبة والعناية باللحية

حافظ على نظافة وجهك ولحيتك لمنع تراكم الزيوت والأوساخ والبكتيريا، وذلك من خلال:

- استحم أو اغتسل بانتظام مرة واحدة في اليوم على الأقل أو كل يومين، وحتى إذا كنت لا تستحم، اغسل لحيتك بالماء الدافئ كل يوم.

- استخدم غسولًا للوجه أو اللحية مخصصًا للعناية باللحية.

- استخدم بلسم اللحية مع زيت الأرجان للحفاظ على شعر لحيتك دهنيًا بشكل طبيعي.

- تجنب الماء شديد السخونة وقت الاستحمام.

- استخدم غسولًا طبيعيًا لما بعد الحلاقة، مثل الذي يحتوي على زيت شجرة الشاي أو الصبار.

- تجنب استخدام المنتجات التي تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية الاصطناعية والقاسية.

2- الاهتمام بخطوات الحلاقة

- بلل الجلد والشعر قبل الحلاقة لتنعيمهم.

- ضع كريم أو جل الحلاقة.

- استخدم منتج للبشرة الحساسة ومفيد أيضا للبشرة الجافة.

- اتبع اتجاه نمو الشعر عند الحلاقة.

- اشطفه بعد كل تمريرة بالموس.

3- استخدام الأدوية

إذا كنت تعاني من عدوى أو حالة جلدية أساسية أخرى، فقد يقترح عليك طبيبك استخدام المراهم أو الكريمات أو المستحضرات الطبية، والتي يجب الالتزام بها.