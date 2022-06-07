ما حقوق الطفل المكفول من الناحية الاجتماعية؟.. الإفتاء تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

يحرص العديد من الأزواج كفالة طفل يتيم في حالة عدم قدرتهم على الإنجاب، وعادة ما يبحث هؤلاء عن كافة الحقوق الكاملة للأطفال المكفولين، لذلك توجه أحد الأشخاص بطرح سؤال على دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «ما حقوق الطفل المكفول من الناحية الاجتماعية؟».

كيفية معاملة الطفل المكفول

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، أن الطفل المكفول من الناحية الاجتماعية يُلحق بالأسرة الكافلة، لذلك لا بد أن تتم معاملته كمعاملة أحد أفراد الأسرة في الالتحاق بالأندية الاجتماعية والتأمين الصحي والعلاج بالمستشفيات.

ولفت جمعة إلى أنه من الواجب شرعا، دراسة إلحاق الطفل المكفول بالتأمينات والمعاشات مع إقرار الأسرة الكافلة، وذلك حتى يتم تقليل الفجوة الناتجة اجتماعيًّا من تحريم التبني الذي أمر به الإسلام، ويتم تحقيق ما أراده الإسلام من التكافل الاجتماعي ومن رعاية اليتيم، وهو أمر محتوم دينيا، بالإضافة إلى أنه يفيد الإنسان.

متى تنتهي كفالة اليتيم؟

أما عن كفالة الطفل اليتيم، فتعني وفقا للشريعة الإسلامية؛ رعاية الطفل في كافة شؤون حياته ومعيشته، من نواحي المأكل والملبس والمشرب والمسكن، وكذلك تعليمه وزواجه وتأديبه، وغير ذلك من ضروريات الحياة.

وفيما يتعلق بتحديد المرحلة أو السن التي يتم فيها استقلال اليتيم رعاية وكفاية واكتسابًا، بحيث تنتهي كفالته عندها، فترتبط بحالته وقدراته الذاتية واستعداده النفسي، وتخضع للعرف والنظام المجتمعي وطبيعة العصر الذي يحيا فيه.