وفاة الطفلة حلا الشهري بعد والدها بساعات.. «ماتت حزنا عليه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وفاة حلا الشهري خبر أحزن الكثيرين خاصة بعد معرفة قصة الطفلة، التي أصبحت حديث السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن صرحت القنوات السعودية أن الفتاة وافتها المنية حزنًا على فقيد قلبها «والدها المعلم محمد حمزة العذيقي».

وفاة الطفلة حلا الشهري

وصرحت العديد من وسائل الإعلام السعودية، بأن وفاة حلا الشهري حدثت عقب ساعات قليلة من وفاة والدها، إذ كانت تجمعهما علاقة قوية، وقال والدها خلال وجوده داخل المستشفى، إنها متعلقة به إلى حد كبير، ويخشى عليها إذا فارق الحياة وتركها.

وحاولت الصغيرة عدم مفارقة والدها خلال وجوده في المستشفى، ولكن أرغموها على تركه، ورجعت إلى المنزل وهي لم تتوقف عن الصراخ والبكاء، حتى نقل والدها المعلم محمد حمزة العذيقي إلى العناية المركزة وشاء القدر أن يفارق حياتها، وأخفى الجميع خبر وفاة والدها عنها خوفًا عليها، حتى صدمت بالخبر صباح يوم 5 يونيو 2022.

حالة من الانهيار والنحيب المتواصل سيطرت على الصغيرة، وأسفرت عن للمستشفى، ولكن عقب مرور ساعات قليلة انتقلت الطفلة حلا الشهري إلى جوار فقيد قلبها، ووافتها المنية حزنًا على والدها، وانتقل الثنائي إلى رحمة الله وهما متألمان على بعضهما؛ الأول يحمل هم ما تشعر به عقب وفاته، والثانية لم تستطع العيش دونه.

ولم يكن والد حلا الشهري هو الفقيد الأول لها حيث فقدت والدتها منذ سنوات لذا كانت تربطها بوالدها علاقة قوية أدت إلى تعلقها الشديد به، لذلك لم تتركه لحظة بعد أن عرفت بأزمته الصحية خوفًا من أن يرحل عنها كما فعلت والدتها.

الفحوصات الطبية للطفلة

وأشارت الفحوصات الطبية التي أجراها الأطباء للصغيرة قبل وفاتها إلى أنها أصيبت بهبوط مفاجئ في القلب، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية إلى حد كبير، لذا دخلت في غيبوبة، وحاول الأطباء إخراجها منها، ولكن لا فرار من مشيئة الله، حيث انتقلت إلى رحمة الله قبل دخول غرفة العناية المركزة التي كان يتواجد بها والدها قبل وفاته.