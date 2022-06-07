حاسبة الحمل والولادة ومعرفة نوع الجنين.. «مش هتحتاجي لطبيب»

القاهرة - سمر حسين - ماما

حاسبة الحمل والولادة من أكثر الأدوات التي تستعين بها الكثير من الأمهات لمساعدتهن في معرفة موعد ولادتهن، اليوم الذي ينتظرنه بفارغ صبرهن، ويبدأن في عد الأيام منذ بدء معرفتهن بالحمل رغبًة منهن في رؤية صغيرهن الذي عشن يحلمن بوصوله إلى حياتهن حتى يشبعن غريزة الأمومة لديهن.

حاسبة الحمل والولادة بالأسابيع والشهور

وتعتبر حاسبة الحمل والولادة من الوسائل السهلة والبسيطة، إذ يمكن الاستعانة بها من خلال معرفة موعد بداية الدورة الشهرية، ومدة استمرارها، أو ملاحظة السيدات والفتيات للإفرازات التي تخرج من منطقة المهبل، إذا كانت لزجة فإنه يعني ضعف حدوث الحمل، أما في حالة وجود إفرازات شفافة فإنه يعني اقتراب موعد الولادة، وذلك حسبما أوضح موقع Very Well Family.

كما يلزم ملاحظة درجة حرارة الجسم من وقت إلى آخر؛ نظرًا لأن عملية التبويض تسبب حدوث ارتفاع خفيف في درجة الحرارة، لذا عليك تسجيل درجة حرارتك يوميا عقب الاستيقاظ مباشرًة، وتلاحظين تكرار النمط، فضلًا على أن الخصوبة تكون عالية لديك خلال الفترة قبل ارتفاع درجة حرارة الجسم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ضرورة استخدام جهاز معرفة التبويض، إذ يستخدم في قياس زيادة معدل الهرمونات التي يحتمل حدوثها قبل التبويض، لذا يساعدك الجهاز في معرفة الوقت من خلال إعطائك إشارة، ما يساعدك في الحصول على نتائج دقيقة لمعرفة موعد الولادة بالتحديد، كما يمكن عدم الاستعانة بجميع هذه الخطوات واستخدام الحاسبة الإلكترونية.

حاسبة الحمل والولادة وجنس الجنين

ويمكنك معرفة نوع الجنين من خلال ملاحظة مجموعة من العلامات الأولية التي أوضحتها الدكتورة سارة سعيد أخصائي النسا والتوليد والتجميل النسائي، خلال حديثها مع «هن»، وتتمثل في:

- الحالة النفسية والمزاجية للأمهات، إذا كانت حالتها سيئة يقال إن الحمل ذكر.

- في حالة عدم حدوث الأعراض الكاملة للحمل مثل القيء الصباحي، فإنها حامل في ولد.

- عندما يظهر على الحامل زيادة في إفراز هرمون الذكورة، مثل كثافة شعر الجسم، أو زيادة كلف الحمل.

- الإصابة بجفاف الجلد خاصًة اليدين تشير إلى أن الجنين ذكر.

- اللون الفاتح لحلمة الصدر يشير إلى أن الجنين ذكر.

- تغير لون البول إلى اللون الغامق يشير إلى أن الجنين ذكر.

- الوحم على الوجبات والأطعمة الحمضية يشير إلى أن الجنين ذكر.

- حدوث زيادة ملحوظة في الوزن خاصة في منطقة البطن يشير إلى أن الجنين ذكر.

- إذ كان شكل البطن مائل للأسفل يشير إلى أن الجنين ذكر.

وأكدت طبيبة النساء والتوليد، ضرورة الذهاب إلى الطبيب المتخصص لعمل سونار ومعرفة نوع الجنين.