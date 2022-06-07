إنجي كيوان تثير الجدل في آخر ظهور لها: بتعرض للتحرش يوميا «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العديد من الحكايات والأسرار كشفتها الفنانة وعارضة الأزياء المصرية إنجي كيوان، مؤخرا، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش ببرنامجه «ABTalks» المذاع عبر منصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب».

وخلال الحلقة تطرقت إنجي كيوان للكشف عن ملامح من حياتها، وتحدثت عن الانتقادات التي تتعرض لها في الكثير من الأحيان، وتفاصيل علاقتها بوالديها عقب انفصالهما عدة مرات.

إنجي كيوان تتعرض للتحرش

وخلال برومو الحلقة المقرر عرضها مساء اليوم، ظهرت إنجي كيوان وهي تتحدث عن تفاصيل انفصال والديها 3 مرات، إلى جانب تعرضها للتحرش الجنسي بصورة شبه يومية.

كما تحدثت «كيوان» أيضا عن مرحلة طفولتها الصعبة التي عانت خلالها كثيرا بسبب انفصال الآبوين، إلى جانب عدم شعورها بالحرية في ارتداء ما تريده بسبب الانتقادات التي تتوجه لها.

علاقة إنجي كيوان وعمرو دياب

وخلال العام الماضي، أثارت عارضة الأزياء إنجي كيوان حالة من الجدل نحوها، وذلك عقب ظهورها كـ«موديل» بصحبة الفنان عمرو دياب في الإعلان الخاص بالعطر الذي أطلقه وحمل اسمه، حيث زعمت العديد من الأنباء ارتباط الثنائي عاطفيا، وهو ما ردت عليه الأولى بالنفي، موضحة أن صورهما سويا لم تكن إلا دعاية للإعلان الخاص به.

من هي إنجي كيوان؟

- عارضة أزياء وممثلة مصرية، ولدت في الإمارات وتعيش بها.

- تخرجت إنجي كيوان في الجامعة الأمريكية بمدينة دبي.

- متزوجة من إعلامي شهير في الإمارات.

- قدمت برنامج «قعدة رجالة» مع كل من نيقولا معوض وخالد سليم.

- تعمل في مجال عروض الأزياء.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» 533 ألف شخص.

- شاركت من قبل في تقديم الحفل الخاص ببطولة العالم للإسكواش للسيدات بمدينة الجونة.