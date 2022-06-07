رحمة حسن في حيرة بعد تعرضها لـ عضة كلب: «صعبان عليا وخايفة على الناس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حيرة شديدة تشعر بها الفنانة رحمة حسن، وذلك بعد تعرضها لـ عضة كلب شرس أسفل منزلها أمس، وهو ما كشفت عنه مؤخرا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ما أثار تعاطف العديد من متابعيها معها.

ونشرت رحمة حسن، صورة لكلب مشابه للذي تعرضت للإصابة منه، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تفاصيل تعرض رحمة حسن لـ عضة كلب

ودونت رحمة حسن منشورا أوضحت خلاله تفاصيل تعرضها لـ عضة كلب في أحد الشوارع، قائلة: «إمبارح الساعة 11 بليل كنت نازلة أجيب حاجة من السوبر ماركت جنب البيت، وكنت ماشية على الرصيف وكان في عربية بتركن جنبي عادي، فجأة الباب اتفتح ولقيت كلب جيرمن شيبرد تقريبا مَش متأكدة أوي، بيهجم عليا بكل قوته، طبعا حاولت أجري لكن للأسف الكلب كان قوي وشرس ووقعني على الأرض».

رحمة حسن تتعرض لنزيف

وتابعت رحمة حسن مشيرة إلى الحيرة التي تشعر بها حيال اتخاذ إجراء قانوني ضد الكلب كي لا يتعرض لأي شخص آخر، وخوفها في الوقت ذاته من التسبب في أذيته: «حاولت أقوم وأجري وصاحبته حاولت تشده، بس فك الليش بتاعه وعضني عضة كبيرة وغويطة بنابه في منطقة حساسة، صاحبة الكلب كتر خيرها أخذتني فورا على المستشفى، إدوني حقنه تطعيم الكلب ولسه فاضلي 4 هاخدهم خلال شهر، بس المشكلة أن من إمبارح الجرح بينزف دم كتير، وأنا طبعا خايفة ومصدومة، وتعبانة وعندي تروما من إمبارح، واللي واجعني أكتر أني مش عارفة أتصرف إزاي، خصوصا أني أكيد مش عايزة الكلب يتأذي، بس كمان مَش عايزة أي إنسان كمان يتأذي ويتعض ويتبهدل في الشارع زيي».

واختتمت الفنانة حديثها موضحة أنها اعتادت رؤية الكلب الذي قام بعقرها في الشارع رفقة صاحبته: «أنا كنت بشوف الكلب ده دائما مع صاحبته بتمشي بيه في الشارع جنب البيت عندي، وعشان شكله شرس كنت بمشي بعيد عنه لما بشوفه، امبارح صاحبة الكلب قالتلي متخافيش هو عض ولادي قبل كدا وتمام محصلش حاجة، طبعا اتصدمت لما عرفت إنها مَش أول مرة الكلب يعض حد ومع ذلك هي سايباه عادي في الشارع من غير كمامة أو حد قوي يمسكه، بجد حرام عليكم، الكلب لما بيكون حجمه كبير وشرس بيعتبر سلاح، وصاحبه مسؤول مسؤولية كاملة عنه ويحاسب على إهمال مسؤوليته».