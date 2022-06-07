مايا مرسي تشارك في حفل إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم، في حفل إطلاق «برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة»، الذي نظمته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيكول شامبين، القائمة بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، وكاترين فوتونات، كبيرة المسئولين بمكتب القضايا العالمية للمرأة لدى وزير الخارجية الأمريكية، وممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات الدولية.

التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بإطلاق برنامج «التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة»، الذي يأتي في إطار التعاون مع الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركاء المعنيين، موضحة أن أهداف وسياسات المشروع هي ملكية وطنية للمرأة في مصر، ويجب أن يتم تنفيذها طبقا للرؤى والخطط والأولويات الوطنية وبما يخدم المرأة المصرية.

وأشارت إلى أن المحاور الثلاثة التي يعمل عليها هذا البرنامج هي التمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق الشمول المالي والقضاء على العنف ضد المرأة، وجميعها تأتي ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2017، مؤكدة التزام الحكومة والمؤسسات المصرية لتنفيذ ما جاء في الاستراتيجية من محاور لتمكين المرأة في كافة المجالات.

مواجهة العنف ضد المرأة

وأشارت رئيسة المجلس إلى مرصد المرأة المصرية الذي يهدف إلى رصد التحسنات والإنجازات التي تمت في ملف تمكين المرأة والخروج بالإحصائيات الهامة والدورس المستفادة بهدف دعم هذا الملف وجهود الحكومة المصرية في الاستمرار في السير في الاتجاه الصحيح نحو تمكين المرأة، مؤكدة أن العنف ضد المرأة سواء في مصر أو العالم هو بمثابة وباء عالمي، ونحن أمام تحدٍ كبير، لذا فإنه لا بد من أن نعتمد على منهج شامل لمواجهته.

كما أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها برؤية برنامج «نورة لتمكين الفتيات» يستثمر في مستقبل فتيات مصر، ويعمل على تغيير مسار حياة الفتيات والأجيال الصغيرة، مشيرة أيضا إلى أهمية مشروع مجموعات الإقراض والادخار الذي يتبناه المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري وهيئة كير وعدد من منظمات هيئة الأمم المتحدة، وينفذ في قرى مبادرة حياة كريمة.

وأعربت عن سعادتها برؤية الخطط التي قمنا بصياغتها تتحقق على أرض الواقع وتأمل أن يستفيد هذا البرنامج بما تم إنجازه بالفعل حتى الآن، وأن يتم العمل في نفس الإطار، وأن نسعى لاعتماد منهجية شاملة والعمل بشكل تشاركي مع كافة الأطراف المعنية للوصول إلى تحقيق التغيير المأمول.

وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة: «إننا جميعا ملتزمين بتغيير الحياة للأفضل لصالح المصريين والمصريات ولصالح المرأة في هذا المجتمع».

أهداف برنامج «تمكين المرأة»

جدير بالذكر إن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة مدته خمس سنوات، ويهدف إلى تحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالي للمرأة والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.