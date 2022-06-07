الامارات | على خطى الكاوبوي.. رجل يوقف بقرة هاربة بطريقة مثيرة في أميركا (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن على خطى الكاوبوي.. رجل يوقف بقرة هاربة بطريقة مثيرة في أميركا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثقت قناة " SKY 5 " ، فيديو عبر مروحية هليكوبتر ، لبقرة هاربة ، من أحد المزارع بولاية أوكلاهوما ، فيما حاول المزارعين إيقافها بسياراتهم .

​​​​وأظهر الفيديو البقرة وهي تفر هاربة على الطريق العام بولاية أوكلاهوما ، فيما لحق بها المزارعون مٌحاولين إيقافها عن طريق اعتراضها بسياراتهم .

وأبان الفيديو فشل المزارعون في اعتراضها بسياراتهم ، حتى أتى شخص على حصان ورمى عليها حبل وشدها مع رقبتها حتى أوقفها ،كما يحدث في أفلام رعاة البقر تماما.

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