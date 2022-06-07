عايزة خدامة وتعويض.. وثيقة زواج سعودية تثير الجدل بعد أزمة عروس كفر الدوار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أنا واثقة في ربنا وفيك أنك هتكون خير الزوج والسند والصاحب، وزي ما هشيل أهلك في عنيا تشيل أهلي في عينيك، الصغير قبل الكبير.. أمي ثم أمي ثم أمي، وطروقة عشان ميزعلش»، كلمات أصبحت أمنية طارق، عروس كفر الدوار، على إثرها حديث السوشيال ميديا في الساعات الاخيرة، إذ انتشر الفيديو التي تردد فيه تلك الكلمات كالنار في الهشيم، وتوالت الانتقادات الشديدة، وفي الجهة الأخرى، تظهر بعض وثائق الزواج القديمة والحديثة، التي تشترط فيها الزوجة عدة مطالب، لا بد من موافقة الزوج عليها، أثناء عقد القران.

وثيقة الزواج السعودية

كانت عروس كفر الدوار، الشعلة التي على إثرها انتشرت بعض وثائق الزواج، وعلى الرغم من أن ما تطلبه من الزوج، يحتاج إلى القليل من الخصوصية بينهما، إلا أن «أمنية» بعفويتها، طلبت ذلك منه على مرأى ومسمع الجميع، لتتولى الانتقادات على مقطع الفيديو القصير، الذي طلبت فيه من زوجها بصيغة حادة نوعا ما، الحفاظ على حقوقها.

ونشرت إحدى رواد موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وثيقة زواج سعودية كانت متداولة في 2019، مرة أخرى، لتثير الجدل بعد فيديو عروس كفر الدوار، إذ طلبت الزوجة السعودية من زوجها: «خادمة، منزل مستقل بالرياض، ألا يتزوج عليها، وإذا طلقها بدون رغبتها يعوضها بمبلغ 500 ألف ريال».

استياء العروس من تعليقات المتابعين

بعد انتشار الفيديو، تواصلت «الوطن» مع عروس كفر الدوار، التي أذتها تعليقات الناس السلبية، على ما قالته في الفيديو، إذ أكدت «أمنية»: «أكتر حاجة ضايقتني هي التعليقات السلبية على خطيبي، لأنه يستاهل الخير كله، فهو رجل متفهم وناضج، ومزعلش من الكلام اللي قلته، محدش كان عارف إني هعمل كده».

وتحدثت عن التعليقات السلبية، قائلة: «اعترض جوزي على ده، عشان إحنا مش بلوجرز، ومش متعودين على النقد، وجوزي قال لي مكانش المفروض ننشر الفيديو على فيسبوك، ومكنتش متوقعة أبقى تريند أبدًا، نشرت الفيديو على واتساب عندي، لكن صديقتي هي اللي نشرته على فيسبوك».