الامارات | «كان يعيش على الأشجار».. البشر والدجاج علاقة ليست قديمة كما كان يعتقد

شكرا لقرائتكم خبر عن «كان يعيش على الأشجار».. البشر والدجاج علاقة ليست قديمة كما كان يعتقد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة حديثة أن الدجاج واعتماده بين الأغذية بعد تدجينه من قبل الانسان، ليس قديما للغاية في التاريخ، وبحسب صحيفة «غارديان»، فإن الاعتقاد أن البشر بدؤوا تربية الدجاج لأجل أكله قبل 10 آلاف سنة.

وكشفت دراسة أجرتها جامعات إكستر وأكسفورد وكارديف، أن البشر لم يتعاملوا مع الدجاج إلا بحدود العام 1500 قبل الميلاد، وأجرى الباحثون اختبارا بالكربون المشع لأجل تحديد عمر 23 من بين أقدم بقايا الدجاج التي تم العثور عليها في غرب أوراسيا وشمال غربي إفريقيا، بحسب «سكاي نيوز عربية»

وقالت الباحثة جوليا يست من جامعة كارديف «يعود الموطن الأصلي للدجاج إلى الغابات الاستوائية في جنوب شرق آسيا، ولم يصل هذا الطائر إل أوروبا إلا في سنة 800 قبل الميلاد، وكان ذلك، بعدما وصل إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط».

وتقول الدراسة أن انتقال الدجاج إلى مناطق باردة من حيث المناخ مثل اسكتلندا وإيرلندا وإيسلندا والدول الاسكندنافية استغرق نحو ألف عام.

وقام الباحثون بفحوص دقيقة لبقايا دجاج تم العثورعليها في 600 موقع بـ89 بلدا، فوجدوا أن أقدم دجاج على الإطلاق يعود إلى بلدة بان نون وات، وسط تايلاند، وهو يعود إلى فترة تتراوح بين 1650 و1250 سنة قبل الميلاد.

وأوضحت الدراسة أن البشر اكتشفوا الدجاج عندما كانوا يمارسون زراعة الأرز الجاف، وأشارت إلى أن الدجاج كان يعيش على الأشجار، ولكنه نزل إلى الأرض بسبب الأرز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news