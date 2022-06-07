اهزمي الحر بشياكة.. نصائح لتنسيق ملابس المحجبات وإخفاء عيوب الجسم في الصيف

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، تعاني كثير من المحجبات عند اختيار الملابس المناسبة لهذا الجو، خاصةً الفتيات اللائي يخضن مرحلة البداية في ارتداء الحجاب، ولا يعرفن الطرق أو الخامات المناسبة لهذا الفصل الحار، وكيفية تنسيق الألوان، لذا نستعرض لكِ طرق تنسيق ملابس المحجبات، وإخفاء عيوب الجسم.

تنسيق ملابس المحجبات وإخفاء عيوب الجسم

استضاف برنامج «جروب الماميز» الفاشون بلوجر يارا الرفاعي، للحديث عن الموضة والألوان الصيفية، التي تطرقت إلى طرق تنسيق ملابس المحجبات، وقدمت نصائح لإخفاء عيوب الجسم، منها:

ـ ارتداء ملابس على مقاسك، لا تكون فضفاضة بصورة مبالغة، حتى لا تؤدي إلى تضخيم الجسم في الأماكن التي تشعري أن جسمك بها مناسب، لكن إذا كان هناك عيب تريدين إخفائه فعليكِ بالملابس الفضفاضة.

ـ ترك الطرحة من عند منطقة الرقبة، حتى لا تشعري بالحر، وإذا كنت في المصيف، يفضل لف الطرحة إلى الوراء، وترك منطقة الرقبة بلا دبابيس، ما يعطي أيضا، شكلا أنثويا ولا يشعرك بالحر.

ـ اختيار لون الطرحة وفقًا للبلوزة، إذا كانت بها العديد من الألوان، يفضل استخدام طرحة باللون الأبيض.

ـ لا يفضل ارتداء الطرحة المشجرة، على بلوزة بها العديد من الألوان.

ـ يفضل اللجوء إلى الألوان والأشكال البسيطة.

ـ يمكن ارتداء البنطلون الكلاسيك الفورمال، والخروج به في أي مناسبة.

ـ ضرورة وجود ألوان الأبيض والأسود وبيج في ملابسك، حتى تستطيعي تنسيق كل الألوان معهم.

طرق اختيار ألوان الملابس الصيفية

عرض برنامج «جروب الماميز»، الألوان الصيفية لعام 2022، وهي الفوشيا والأخضر والأصفر والبرتقالي، وغيرها من الألوان الفاتحة، إذ أشارت الفاشون بلوجر يارا الرفاعي، إلى أن موضة الألوان الجديدة بها العديد من المفاجآت غير المتوقعة، إذ يمكنك أن ترتدي بنطلون فوشيا على تيشرت برتقالي، ويصبح شكلهم أنيق، كما أن مصممي الأزياء أصبحوا يصمموا فساتين تحتوي على الفوشيا والبرتقالي، مندمجين مع بعضهم.

نصحت يارا، الفتيات بضرورة الثقة بالنفس عند ارتداء ملابسهن، حتى لو ارتدين هذه الملابس مرات كثيرة، المهم أنك مقتنعة بهذه الملابس، حتى لو انتهت الموضة الخاصة بها، مؤكدة أنه يمكنك تغيير استايل هذه الملابس بأكثر من طريقة، حتى تشعري بالتغيير، وتصبحي أنيقة وشيك أيضًا.

وحذرت الفاشون بلوجر، الفتيات من شراء الملابس لمجرد أنهم موضة وتريند فقط، بل عليكِ أن تختاري بدقة الملابس المناسبة لشكلك وجسمك ولون بشرتك.

طرق معرفة الألوان المناسبة للبشرة

كل شخص مننا يعلم لون بشرته بصورة كبيرة، إذ تقول يارا الرفاعي، أن أصحاب البشرة السمراء يميلون أكثر إلى الألوان الفاتحة، مثل الفوشيا والبرتقالي، كي تظهر لون بشرتهم، وأصحاب البشرة القمحية، وهي غالبية بشرة المصريات، يفضلن الألوان الهادئة، مثل البيج والرمادي، وتختلف الأذواق من شخص لآخر.