حكم ارتداء أساور وخواتم على شكل ثعبان.. رد حاسم من دار الإفتاء

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تعتبر الأساور والإكسسوارات، من الزينة التي تفضل النساء ارتدائها، لذلك تتعدد تصاميم دور المجوهرات، لكي تجذب انتباه النساء إليها، بتصميم فريد ومختلف، فالكثير منها يكون على هيئة حيوانات أليفة وأخرى مفترسة، وتختلف رغبة النساء في شراء تلك الأساور، على سبيل المثال التي تكون على شكل ثعبان أو حية، وهي أنواع منتشرة بشكل ملحوظ، ولهذا سألت إحدى متابعات دار الإفتاء، عن مدى جواز ارتداء هذا النوع من الحُلي.

حكم ارتداء أساور على هيئة حيوانات

«امتلك أسورة وخاتما على شكل ثعبان هل لبسهم حرام؟»، نص سؤال أرسلته إحدى المتابعات إلى دار الإفتاء المصرية، التي أجابت عليه عبر البث المباشر على قناتها الرسمية على «يوتيوب»، موضحة: «ليس حراما، ويجوز أن ترتدي هذا النوع من الأساور والخواتم، ولا حرج عليها»، مؤكدة أنه يجوز لها أن ترتدي الأسورة والخاتم الموجودين لديها، حتى إذا كانت على هيئة حيوانات أخرى.

ارتداء الخواتم في كل أصابع اليدين

تتعدد أدوات الزينة للمرأة، لكن تعتبر الخواتم أهمها، إذ تنتشر فكرة ارتداء الخواتم في أصابع اليدين كلها لدى بعض النساء، وأوضحت دار الإفتاء، حكم ذلك خلال ردها على سؤال إحدى المتابعات، قائلة: «هذا وإن كان جائزا إلا أنه مستحلل، بمعنى أن الزينة منوطة بالعرف، وليست منوطة بفكرة يجوز أو لا يجوز، وإذا كان العرف السائد في المكان الذي تعيشين فيه هكذا، يصح، وإن لم يكن، فسيكون أمر لافت للنظر ومستهجن، وقد يعرضها للسخرية من الناس، فالأمر هنا مرتبط بعرف المكان».