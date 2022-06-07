ظهور زوج فرح يوسف في فيديو رومانسي بعد ضجة رفضها تغيير دياناته: كلنا إنسان

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

بعد الضجة التي أثارتها الفنانة السورية فرح يوسف، بتصريحاتها حول رفضها تغيير ديانة زوجها من المسيحية إلى الإسلام، لإتمام إجراءات عقد القران، بررت موقفها، موضحة كيف تمت مراسم الزواج، إذ نشرت فيديو رومانسي رفقة زوجها وهي تغني له، مدونة عليه وجهة نظرها وقناعتها بعد حالة الجلد التي أعقبت تصريح زواجها مدنيا.

فرح يوسف رفضت تغيير ديانة زوجها

اشتهرت فرح يوسف، من خلال العمل في التمثيل والغناء، وعرفها الجمهور العربي أكثر خلال مشاركتها في برنامج «أراب أيدول»، إذ كانت من الأصوات القوية والمميزة، التي لفتت إليها أنظار الجمهور ولجنة التحكيم وقتها.

وبجانب تفوقها الفني أثار زواجها، أصداء متباينة في المجتمع العربي ما بين مؤيد ومعارض، بعدما أعلنت في برنامج «شو القصة»، أنها رفضت أن يغير زوجها الفنزويلي الجنسية، ديانته من المسيحية إلى الإسلامية، حتى يتزوجها، مشيرة إلى أنها رأت أن هذا الأمر ليس عدلا من الناحية الإنسانية، حتى أن أبنائها في المستقبل ستتركهم على الديانتين، حتى يكبروا.

زوج فرح، الفنزويلي، سافر معها إلى سوريا، وهو ما رأته مخاطرة منه، وطلب منها الزواج قبل سفره بيوم، وأخبر أهله هاتفيا، وتزوجها مدنيا، إلا أن زواج فرح يوسف لم يسجل في سوريا.

فيديو فرح يوسف وزوجها: الله محبة

نشرت فرح يوسف فيديو رومانسي مع زوجها، وهي تحتضنه وتغني له بكل تأثر، وكتبت تعليقها فوق الفيديو: «الدين لله.. والله محبة، هكذا هي تحيتنا العربية (مرحبا)، والتي هي مشتقة من كلمتين في اللغة الآرامية (مار) (حبا)، وتعني الله محبة، أنا بحبكن جميعا بدون استثناء، مهما اختلفتم بآرائكم وأطيافكم وألوانكم، كلّنا على دين الله.. والله محبة وكلّنا إنسان».

ودونت تغريدة على حسابها الرسمي على «تويتر» طالبت فيها بتطبيق الزواج المدني، إذ قالت: «معا لتحقيق العدالة الإنسانية والاجتماعية، وإقرار قانون الزواج المدني، معا لبناء سورية الجميلة بدولتها المدنية والمتحضرة، بلدنا حلوة ونحنا حلوين وأقوياء، وقادرين نبني مجتمع مدني عظيم مُحب ومتسامح وآمن، نحنا وولادنا وولادن منستاهل نعيش حياة كريمة بأمان وسلام ومحبة».