الامارات | اليمن.. قتلت زوجها وشوته في الفرن

شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. قتلت زوجها وشوته في الفرن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مصادر في شرطة مديرية الحداء اليمنية تفاصيل جريمة مروعة، أقدمت فيها إمرأة على قتل زوجها بطريقة مرعة قبل ان تشوي جثته في الفرن في محاولة للتخلص من الجثة.

ونقلت " سكاي نيو عربية " عن مصادر في الشرطة أن المدعوة مريم ناصر (25 عاما) قتلت زوجها بدر محمد (25 عاما) بتوجيه عدة طعنات بسكين في أنحاء متفرقة من جسمه، ثم ذبحته ومثلت بجثته وقطعت أطرافه ووضعت الجثة في الفرن لحرقها.

وأشارت الشرطة إلى أن الزوجة حاولت الانتحار بعد ارتكاب جريمتها، وذلك بشرب جرعات كبيرة من مبيد حشري.

وكانت الشرطة قد تحركت فورا إلى مكان الجريمة بصحبة الأدلة الجنائية، ونقلت المتهمة إلى مركز الشرطة للتحفظ عليها.

وذكرت مصادر أمنية أن ارتكاب السيدة لجريمة القتل "عائد لخلافات أسرية بين الزوجين"

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