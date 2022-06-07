طبيب روسي يحدد الأدوية المسببة لتساقط الشعر.. احذري المضادات الحيوية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من الأفراد من تساقط الشعر مما يسبب لهم الإحراج والحزن بسبب ذلك، هناك العديد من العوامل المسببة لتساقط الشعر منها العوامل الوراثية، أو استخدام بعض الأدوية التي تسبب في ذلك، لذلك عرض طبيب روسي الأدوية المسببة لتساقط الشعر.

الأدوية المسببة لتساقط الشعر

أعلن الدكتور الروسي «ألكسندر مياسنيكوف»، أن المضادات الحيوية وأدوية الضغط من مسببات تساقط الشعر، وأوضح أن تساقط حوالي 20% من الشعر هي علامة لبداية الصلع، وهناك العديد من الأدوية المسببة لتساقط الشعر ومنها:

ـ أدوية الضغط

ـ المضادات الحيوية

ـ أدوية أمراض المعدة

ـ أدوية الاكتئاب ومضادات الاضطرابات

ـ الإصابة بأمراض الغدة الدرقية

ـ الإصابة بالأمراض المزمنة

وأكد مياسنسكوف أن النساء هن الأكثر عرضة لتساقط الشعر وذلك بسبب نقص الحديد والبروتينات في جسمهن.

أسباب تساقط الشعر

عرض موقع «هيلث لاين» الأمريكي الطبي أسباب تساقط الشعر ومنها:

ـ التوتر والإجهاد يؤدي إلى تساقط الشعر

ـ تعرض الشعر لدرجات حرارة مرتفعة يؤدي إلى ضعف الشعر وعلى فترات طويلة يؤدي إلى تساقط الشعر

ـ تجفيف الشعر بعنف مما يؤدي إلى تساقطه

ـ استخدام الصبغات الكيماوية للشعر

ـ تناول أقراص منع الحمل

طرق إيقاف تساقط الشعر

عرض موقع «هيلث لاين» الأمريكي الطبي، طرق إيقاف تساقط الشعر ومنها:

ـ تدليك فروة الرأس برفق وانتظام لتحفيز الجلد على النمو من جديد

ـ استخدام بعض الزيوت مثل زيت النعناع وزيت الصبار

ـ استخدام جل الصبار للحفاظ على الشعر

ـ ضرورة تناول أكلات تحتوي على نسبة عالية من البروتينات والخضروات للحفاظ على الشعر

ـ تناول المكملات الغذائية

ـ استخدام الأعشاب موضوعيًا على الشعر مثل عصير الخس والسبانخ

ـ اللجوء إلى الحلول الطبية والأدوية