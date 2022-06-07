طريقة عمل سموزي الفراولة والموز والفواكه للصيف في البيت بسهولة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

نحتاج خال الطقس الحار دوما إلى تناول الكثير من الفواكه وخاصة العصير المثلج، للحصول على الترطيب المناسب، فيما يلي طريقة عمل العصير سموزي بطريق مختلفة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل سموزي الموز

فيما يلي طريقة عمل سموزي الموز

4 ثمرات موز مقطعة.

كوب زبادي.

كوب ثلج مجروش.

عسل أو سكر للتحلية، حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يخلط في وعاء الخلاط الكهربائي، الموز والزبادي والسكر أو العسل، جيدًا.

يوضع السموثي في أكواب التقديم، ويزين بقطع الموز ويقدم على الفور.

طريقة عمل سموزي الفراولة

فيما يلي طريقة سموزي الفراولة

½1 كوب لبن

250 جرام فراولة، مقطعة، زائد كمية إضافية للتقديم

3 مغارف آيس كريم فانيلا

طريقة التحضير

توضع جميع المكونات فى الخلاط الكهربائي.

تخلط مكونات السموزي حتى تحصلي على مزيج متجانس.

يقسم المزيج على 6 أكواب صغيرة ويقدم مع الفراولة الإضافية والثلج.

يمكنك وضعه أيضا في الفريزر للحصول على أفضل النتائج.

طريقة عمل سموزي الفواكه

1/3 كوب توت ازرق

1/3 كوب توت احمر

2 ملعقة كبيرة عسل

2/3 كوب لبن

1/3 كوب عصير رمان

1/3 كوب عصير مانجو

4 ثمرات فراولة

طريقة التحضير

توضع الفراولة والتوت الأحمر، والتوت الأزرق داخل وعاء الخلاط الكهربائي.

يضاف اللبن والعسل وعصير الرمان وعصير المانجو إلى الخلاط الكهربائي.

تخلط كافة المكونات جيدا أو نصف ضربة حسب الرغبة.

يوضع السموثي في اكواب التقديم ثم يقدم مع الكيك.

يمكنك تزيين السموثي بالفواكه المجففة او المكسرات.

جميع أنواع السموزي يمكن أن يضاف إليها مكعبات الثلج للحصول على البرودة المطلوبة.

هناك خلاط خصيصا للسموزي، يجرش الثلج ليتحول كليا إلى كتلة من العصير المثلج، في حالة عدم امتلاكك لهذا الخلاط ضعي العصير في الفريزر حتى يتحول لثلج مجروش وتناوليه مع عائلتك.