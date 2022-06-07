الامارات | خبير مصري يوضح سبب تحول مياه البحر إلى اللون الأحمر

شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مصري يوضح سبب تحول مياه البحر إلى اللون الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح أستاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس الدكتور محمود حنفي، سبب تحول مياه البحر إلى اللون الأحمر في عدة شواطئ في الغردقة.

وقال حنفي إن البعض يقلق عندما يتحول لون البحار إلى اللون الأحمر، بسبب ظاهرة المد الأحمر، موضحاً أنها تحدث نتيجة زيادة الطحالب السامة وتؤدي إلى وفيات في الكائنات البحرية.

وأضاف أن ظاهرة المد الأحمر لا تحدث في مصر، وأن اللون الأحمر المنتشر في شواطئ الغردقة سببه ظاهرة تكاثر فريدة تسمى "التكاثر المكثف المتوافق"، مبينا أن "هذه مجموعة من المرجان تتكاثر في نفس اللحظة، وده سبق علمي".

وأكد أن هذه الظاهرة تحدث مرة واحدة في العام، موضحا أن "الـ12 نوعا من المرجان يخرج حيواناته المنوية في نفس الوقت، ومع ذلك لا يخطئ حيوان منوي أنه يروح للبيضة بتاعة النوع بتاعه، وبعد التخصيب تصعد البيضة على سطح البحر، ويكون كتلة حمراء اللون".

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