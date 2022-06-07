طريقة عمل كريمة الطبخ في البيت بخطوات سهلة.. أحلى من الجاهزة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل كريمة الطبخ في البيت من أكثر ما يبحث عنه السيدات وربات المنزل عبر محركات البحث المختلفة، نظرًا لأنها من أكثر الأشياء التي تدخل في تحضير العديد من الأطعمة، ولكنها تسبب أزمة للكثير من السيدات إذ لا يقدر معظمهن على شراءها جاهزة من فترة إلى أخرى، وهو ما دفع معظمهن للبحث عن طرق سهلة لتحضيرها، أو شراءها جاهزة من المحلات.

ووفقًا لخبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي التي تعتمد على تحضير العديد من الوجبات بخطوات سهلة وبسيطة، تناسب جميع ربات المنزل، يقدم إليك «هن» طريقة عمل كريمة الطبخ في البيت.

مكونات عمل كريمة الطبخ

- 2 كوب حليب.

- نصف كوب قشطة.

- ملعقة كبيرة دقيق ناعم.

- ملعقة كبيرة نشا.

- ملعقة كبيرة زبدة.

- ربع ملعقة صغيرة ملح.

- حليب.

طريقة عمل كريمة الطبخ في البيت

- في وعاء متوسط، ضعي إلى داخله الدقيق المذكور مع الحليب، ثم ضيفي الملح، النشا، مع التقليب جيدًا حتى تحصلين على خليط متجانس.

- انقلي المكونات في إناء على النار، ثم ضيفي القشطة إلى المزيج مع الحرص على تقلبيهم جيدًا بالمضرب اليدوي لمدة تتراوح من دقيقتين إلى 5 دقائق.

- ارفعي القدر من على البوتجاز.

خطوات تحضير كريمة الطبخ بدون قشطة

وإذا كنت ترغبين في تحضير كريمة الطبخ في البيت بدون إدخال القشطة في المكونات، يمكنك اتباع الخطوات التالية، وذلك وفقًا لخبيرة الطبخ أميرة شنب، عبر برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على فضائية سي بي سي سفرة.

مقادير عمل كريمة الطبخ

- 100 مللي من الحليب.

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

- 170 مللي من الزيت.

- رشة ملح.

خطوات التحضير

- في وعاء على نار متوسطة، اخفقي الزيت مع الحليب، الليمون، والملح.

- استخدمي المضرب اليدوي حتى تضمنين أن المكونات تجانست معًا بشكل جيد.

- بعد التأكد من تجانس المكونات، فإن الكريمة جاهزة للاستخدام.

يمكنك تجهيز كريمة الطبخ بالزبادي، وذلك على خطى الشيف نجلاء الشرشابي عبر برنامجها "على قد الإيد" على قناة سي بي سي سفرة، عليك متابعة الخطوات البسيطة الآتية:

المكونات

- زبادي.

- حليب كامل الدسم.

- ملعقة كبيرة من النشا.

- 2 ملعقة كبيرة قشطة.

طريقة عمل كريمة الطبخ في البيت

- أولًا، أحضري المكونات المذكورة سابقًا إلى الخلاط الكهربائي.

- ضعي النشا، الزبادي، والحليب إلى المكونات.

- احرصي على ضربهم معًا جيدًا حتى تحصلين على خليط متجانس.

- اسكبي المكونات إلى إناء على نار متوسطة، مع الحرص على التقليب المستمر.

- ضعي الزبادي حتى تحصلين على قوام متجانس وثقيل.

- ارفعي المكونات من على البوتجاز.

- ضعيها إلى الخلاط الكهربائي، واضربيها معًا مرًة أخرى.

- ضيفي القشطة إلى المكونات، ثم ضعيها إلى حلة مناسبة للحفظ.

- احفظيها لحين رغبتك في استخدامها.