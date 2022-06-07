الامارات | «أبوظبي للغة العربية» من باريس.. يشيد جسوراً جديدة بين ثقافتين

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للغة العربية» من باريس.. يشيد جسوراً جديدة بين ثقافتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مشاركون في فعالية «ترجمة» التي نظمها مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع معهد العالم العربي في باريس، على أهمية الترجمة بوصفها الجسر الأساسي في تعريف الشعوب بالثقافات الأخرى، وإطلاعهم على مشاريع مفكّريها، وأدبائها، مشيرين إلى ضرورة وضع خطة واضحة للترجمة من العربية إلى الفرنسية والعكس.

وشملت الفعالية التي اختتمت أخيراً في العاصمة الفرنسية، مجموعة من مبادرات دعم المجالات الفكرية والثقافية والاجتماعية، وتشجيع المؤسّسات ودور النشر بتقديم الدعم المعرفي اللازم، إضافة إلى تأهيل المترجمين من اللغتين لفهم الثقافتين العربية والفرنسية، والارتقاء بجودة الترجمة.

ونظّم مركز أبوظبي للغة العربية في إطار الفعالية سلسلة من الندوات والجلسات الحوارية تضمّنت جلسة بعنوان «اللغة العربية في فرنسا.. استخداماتها وتناقلها وانتشارها»، شارك فيها وزير التربية والثقافة الفرنسي الأسبق، رئيس معهد العالم العربي جاك لانغ، الذي يعتبر التعدّدية اللغوية قيمة أولى في السياسات اللغوية، وكان له مساهمات قيمة ضمن مشروع «كلمة» من خلال ترجمة كتابه «اللغة العربية كنز فرنسا»، ورئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، الدكتور علي بن تميم، والمدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة، سعيد حمدان الطنيجي، ومدير عام معهد العالم العربي، الدكتور معجب الزهراني.

بينما قال الدكتور علي بن تميم: «يخدم تنظيم هذه الفعالية حضارتين تمتلكان تاريخاً ثرياً من التواصل والتأثير والتأثر، يتجلى في كل أشكال الحياة والفن والعلم، إلى حدٍّ يمكننا معه باطمئنان إحصاء مئات الكلمات المُتداولة بالفرنسية من أصل عربي، وربما مثلها في العربية». وأضاف: «ناقشنا خلال الفعالية مستقبل حضور اللغة العربية في فرنسا، التي تعدّ ثاني اللغات المحكية فيها، وتدارسنا سبل ترسيخ مكانتها لتصبح مُعبّراً حقيقياً عن تفاصيل الحضارة الثرية التي تكتنزها مفرداتها، لتعود كما هي تلك العربية المتألقة والمنفتحة والقادرة على احتواء الكون ومكوّناته، والتواصل مع كل شعوب الأرض وثقافاتها، ونسعى من خلال التوصيات التي خرجنا بها إلى تعزيز مكانتها وحضورها بوصفها جسراً يعرّف الحضارات العالمية إلى ثقافتنا العربية والإماراتية على نحو أوسع وأكثر شمولاً».

من ناحيته، أشار سعيد حمدان إلى أن الفعالية سلطت الضوء على العديد من المحاور منها تجربة مشروع كلمة للترجمة، الذي أتاح لقراء العربية كنوزاً من المكتبة العالمية بلغاتها المتعددة وثقافاتها، وأولى اللغة الفرنسية أهمية خاصة، فأبرم اتفاقيات تعاون مع عدد كبير من دور النشر الفرنسية العريقة أثمرت عن ترجمة أكثر من 1181 كتاباً، معتبراً أن «تنظيم هذه الندوات يعزّز من أطر التعاون الذي يجمع المركز بالمعهد، ويدعم الحراك الثقافي المشترك، ويجسّد نموذجاً يُحتذى في الانفتاح الحضاري والتواصل الثقافي».

مكانة عاصمة النور

ضمن فعالية «ترجمة» ناقشت جلسة بعنوان: تجليات «باريس في الأدب العربي الحديث»، مكانة عاصمة النور وحضورها في الأدب العربي الحديث بوصفها بوابة للحداثة، بمشاركة مدير إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية بالإنابة في مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور خليل الشيخ، ومدير وحدة التأهيل والبحث المختصة بالدراسات العربية والعبرية في جامعة السوربون، فريديرك لاغرانج.

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