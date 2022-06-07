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الامارات | 5 عادات تجعل طاولة طعامنا اليومي صحية

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حياة الحرزي - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات تجعل طاولة طعامنا اليومي صحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ظل نسق الحياة العصرية المتسارع، وكثرة المغريات المطروحة في الأسواق بشكل دائم حالياً، يتجدّد نداء خبراء الصحة والتغذية حول العالم وتشديدهم على قيمة أنماط الحياة الصحية، وأهمية الحركة وممارسة النشاطات ، ومن ثم العناية بتغذيتنا لما لها من أهمية في الحفاظ على توازننا وحمايتنا من مختلف الأمراض.

ومع الأكل الصحي تحضر دوماً خيارات الأطعمة التي نستهلكها ونعدها بشكل يومي في المطابخ، وتحضر معها حتماً المكونات التي نستعملها في وصفاتنا لجعل طعامنا صحياً ومتوازناً ومدى قدرتنا على استثمارها بشكل يفيدنا ولا يدمر صحتنا.

 للإطلاع على الـحلول الذكية الـ5 التي تساعد في الحصول على وصفات شهية ولذيذة وفي الوقت نفسه صحية، حسب موقع «ويب طب»، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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