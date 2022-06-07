الامارات | عليكم بحفنة من المكسرات يومياً.. كنز من الفوائد

شكرا لقرائتكم خبر عن عليكم بحفنة من المكسرات يومياً.. كنز من الفوائد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصت الجمعية الألمانية للتغذية بتناول حِفنة (ملء راحة اليد) من المكسرات يومياً لما تتمتع به المكسرات من فوائد للصحة.

وأوضحت أن المكسرات كالبندق والجوز واللوز تزخر بالأحماض الدهنية أوميغا 3 وأوميغا 6 ذات التأثير الإيجابي على مستويات الكوليسترول، والتي تحافظ على صحة الأوعية الدموية، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية.

وبالإضافة إلى الدهون الصحية، تحتوي المكسرات على الكثير من المواد النباتية الثانوية والألياف والفيتامينات والمعادن والعناصر النزرة، كما أنها تمثل مصادر جيدة للبروتين. ونتيجة لذلك، تساعد المكسرات على الشعور بالشبع لمدة طويلة، ومن ثم تمنع نوبات الجوع الشديدة، ما يسهم في إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة. كما تعمل المكسرات على إمداد الجسم بالطاقة وتعزز التركيز.

وبسبب محتواها العالي من الدهون، فإن المكسرات تفسد بسرعة. ومن ثم لا يصير مذاقها مُراً وعفناً فحسب، بل تشكل أيضاً منتجات متحللة، بعضها ضار بالصحة ويمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي.

وللحفاظ على المكسرات طازجة لأطول فترة ممكنة، يفضل تخزينها باردة ومظلمة وجافة ومعبأة جيداً في شبكة أو صندوق خشبي، ما يوفر لها تهوية جيدة.

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