الامارات | مفاجآت صيف دبي: انتظروا دورة استثنائية

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت صيف دبي: انتظروا دورة استثنائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود في الأول من يوليو المقبل مفاجآت صيف دبي التي ستتيح في دورتها الـ25 فرصة مثالية لسكان وزوار المدينة للاستمتاع بما تقدمه لهم من تجارب مميزة، من خلال جدول فعاليات يمتد لـ10 أسابيع مليئة بأفضل عروض التسوق، والباقات الفندقية، وتجارب المأكولات، والعروض الترفيهية الممتعة ضمن أجواء صيفية بصحبة أفراد العائلة والأصدقاء.

واحتفالاً بمرور 25 عاماً على انطلاق «المفاجآت»، ستقدم دورة العام الجاري التي تستمر حتى الرابع من سبتمبر المقبل، برنامجاً حافلاً من الفعاليات الترفيهية العائلية في مراكز التسوق الكبرى، إلى جانب مجموعة من العروض والتخفيضات الكبرى. كما سيتم تقديم طيف واسع من المفاجآت لتشمل فرص الفوز بجوائز قيمة، بما فيها «مليونير شير» والجوائز اليومية، وتجارب التسوق والترفيه، والكثير من العروض الاستثنائية.

وستنضم شخصيتا دبي المحببة «مدهش» و«دانة» إلى الفعاليات الاحتفالية بالذكرى الـ25 من مفاجآت صيف دبي التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لتقديم تجربة خاصة من عالمهما في مركز دبي التجاري العالمي؛ إذ سيتزين «عالم مدهش» الذي سينطلق في الأول من يوليو ويستمر حتى 28 أغسطس المقبلين بمجموعة كبيرة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية العائلية.

وستقدم المفاجآت العديد من الفرص للفوز بجوائز قيمة عبر السحوبات المختلفة، فضلاً عن عروض «العيد في دبي.. الأضحى»، وحملة «العودة إلى المدارس» السنوية.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «لقد عزّزت المفاجآت مكانتها بوصفها أحد أهم الأحداث التي تنظم خلال موسم الصيف على مدار ربع قرن مضت، إذ أسهمت في تنشيط الأسواق وقطاع التجزئة، وكذلك تقديم تجارب مميزة للجميع، ليعيشوا معها ذكريات جميلة لا تنسى»، مضيفاً «وضعنا في هذه الدورة الاستثنائية برنامجاً حافلاً، يعكس أفضل ما يمكن أن تقدمه دبي من فعاليات».

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يوليو المقبل تنطلق الدورة الـ25 للمفاجآت، وتستمر حتى الرابع من سبتمبر.

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