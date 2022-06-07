الامارات | 4 مسنين يابانيين على «تيك توك».. باستعراضات غريبة وهدف نبيل

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مسنين يابانيين على «تيك توك».. باستعراضات غريبة وهدف نبيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحقق أربعة رجال في الخمسينات والستينات من العمر رواجاً عبر «تيك توك» في اليابان، من خلال استعراض حركات غريبة بالقمصان وربطات العنق وشرائط البطن الملونة، إذ يسعون من خلال نشاطهم هذا إلى الترويج لبلدتهم الريفية الصغيرة التي يتناقص عدد سكانها، من خلال عروض راقصة على أنغام موسيقى البوب يصفها المعجبون بأنها «رائعة».

ومنذ أول منشور للفرقة في فبراير الماضي، حققت المقاطع التي صورت في مواقع مختارة من الملاعب والأضرحة إلى المباني البلدية، أكثر من 16 مليون مشاهَدة. ويسمي الرجال الأربعة أنفسهم «أوجيكون»، وهي كلمة عامية يستخدمها الشباب وتمزج بين «أوجيسان» التي تعني «كبار السن» باللغة اليابانية، و«كيون» التي تعني «نبض القلب». ويدير أحد الأعضاء، تاكومي شيراسي (52 عاماً)، شركة لتكنولوجيا المعلومات وأخرى متخصصة في مجال البستنة عندما لا يكون على «تيك توك». وأوضح أنه أنشأ «أوجيكون» مع ثلاثة من أصدقائه لمحاولة إعادة بلدة واكي في منطقة أوكاياما بغرب اليابان، على الخريطة، مضيفاً «أردنا أن نخرج بشيء من شأنه أن ينعش مجتمعنا الريفي الآخذ في التشيّخ، والذي يعاني انخفاض عدد السكان مع تناقص عدد الأطفال». ويبلغ عدد سكان واكي حالياً نحو 14 ألف نسمة. وقال شيراسي إن مدرسته الابتدائية القديمة أغلقت بسبب نقص الطلب.

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مليون مشاهَدة، حققتها المقاطع التي يصورها المسنون الأربعة.

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