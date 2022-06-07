لايف ستايل

الامارات | علماء يسمعون «صوت» الشعاب المرجانية بالذكاء الاصطناعي

0 نشر
جاكرتا - رويترز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يسمعون «صوت» الشعاب المرجانية بالذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عندما أصاخ فريق من العلماء السمع إلى مقطع صوتي سُجل تحت الماء قبالة جزر في وسط إندونيسيا طرق مسامعهم ما بدا أنه صوت نار تصطلي. لكن في حقيقة الأمر كان ذلك صوت شعاب مرجانية تنبض بالحياة، وفقاً لدراسة أجراها الفريق، الذي يضم علماء من جامعات بريطانية وإندونيسية، ونُشرت الشهر الماضي. واستخدم العلماء في الدراسة مئات المقاطع الصوتية لتدريب برنامج كمبيوتر لمراقبة سلامة الشعاب المرجانية من خلال الاستماع إليها.

وقال المتخصص في علوم الحياة والباحث الرئيس في الفريق، بن وليامز، إن الشعاب المرجانية السليمة لها صوت معقد «يشبه فرقعة نار المخيم» بسبب الكائنات التي تعيش عليها وداخلها، في حين أن الشعاب المرجانية المتدهورة الحال تبدو مقفرة أكثر وبلا حياة إلى حد بعيد.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا