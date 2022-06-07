الامارات | متحف الهيب هوب يقترب خطوة من فتح أبوابه

شكرا لقرائتكم خبر عن متحف الهيب هوب يقترب خطوة من فتح أبوابه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب متحف الهيب هوب العالمي خطوة من فتح أبوابه في نيويورك عقب مراسم الانتهاء من أعمال البناء التي احتفت بالانتهاء من هيكل مبنى برونكس. ويخطط المتحف الذي من المقرر أن يفتح أبوابه في 2024 ويضم نحو 550 مسطحاً في المبنى نفسه، لتكريم موسيقى الهيب هوب التي يقول المؤرخون إنها ترجع إلى المشهد الموسيقي المحيط ببرونكس في سبعينات القرن الماضي. وبعد نصف قرن من نشأة الهيب هوب في برونكس، من المقرر الاحتفاء بهذا النوع الموسيقي، بكل أوجهه المختلفة في المتحف المخطط.

وقال مدير المتحف روكي بوكانو: «هذه علامة فارقة أخرى مهمة للهيب هوب». وأشار إلى أن القائمين عليه يفرزون حالياً نحو 30 ألف مفردة من شارات الفنانين وشرائط الكاسيت والصور، وهي الأشياء المقرر أن تعرض في المتحف.

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